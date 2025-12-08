「心地よくキレイに整う」ロングコートの選び方「あたたかいのに着ぶくれしない」着回しやすいデザイン

いくら防寒力に優れていても、着ていて疲れる重たいコートは自然と出番が遠のいてしまうもの。求めたいのは、脱がなくてもいいと思えるほどの着心地のよさと、わざわざでも着たい頼れるデザイン性。完成度が上がり、羽織るだけで「目にとまる人」へと近づける、あたためることだけにとどまらない妥協なしのコート選びを。







なびかせて「ゆるめの長め」がよさそう

シルエットを包み込むようなゆとりと素材のしなやかさが相まってワンピースさながらにすそに表情がつくれる、重みをともなったロング丈。長い丈にありがちな膨張見えを回避しながら、エレガントで美しい佇まいを約束。







やわらかくも存在感のある「足首まであるスーパーマキシ」

グレーロングピーコート／ガニー（ガニー 渋谷パルコ）



たっぷりとしたシルエットを引き締める、大きめのえりデザイン。背面には肩甲骨付近からすそにかけて深いタックを入れ、広がりを強調。丸みのあるそでは、見栄えがよくなるだけでなく中に着るトップスの厚みも選ばない利点があり。輪郭をやさしく整えてくれるグレーコートに身を預けるように、中はキレイな色を盛って。







コート探しが終わる「理想のトレンチコート」

共布ベルトつきベージュトレンチコート／ジア スタジオ（ザ・ウォール ショールーム）



適度なハリとしなやかさを両立するコットン混のタフタ素材。レイヤード状のノッチドラペルカラーが、王道トレンチをより重厚な品をもったルックスへ引き上げ。ひざ下丈のさらにその下まで伸びるロング丈、優雅にゆれる余白のあるシルエットなど。理想のディティールをすべて併せもつ1着。やや明度の低い、落ち着いたシックな色みも魅力。







まっ白とベージュのいいとこどり「アイボリーのロングコート」

白オーバーコート／STUNNING LU RE（スタニングルアー 新宿店）



パキッと明るい白よりも親しみやすく、ベージュよりもきちんと見えて軽さも出るアイボリー。合わせる服に沿って、カジュアルにもキレイにもテンションを変えてくれるから、何枚も持つことがないコートというジャンルにとって好都合なカラー。上質ウールのように、微光沢のあるなめらかな質感なのに毛玉になりにくい加工も魅力。







