実家や義実家、ものでいっぱいになっていませんか？ 今は見て見ぬふりができても、いずれはだれかが片付けねばなりません。インスタグラマーのはちさん（30代）も、施設に入った祖母の家を片付けている真っ最中。「早く処分しておけばよかった」と後悔したものについて、詳しく教えていただきました。

どんどん出てくるあき箱。つぶすだけでひと苦労

夫婦ふたり暮らし、30代のインスタグラマーはちさん。祖母の家に帰省した際、もので埋め尽くされていたことに驚き、片付けを始めました。

【写真】実家の片付けで出てきた謎の液体

「コロナ禍が少し落ち着き、ずいぶん久しぶりで訪れたのです。以前はとてもきれいだったのですが…。今思えば認知症と、足腰の衰えで片付けができなくなっていたのだと思います」（はちさん、以下同）

帰省のタイミングで少しずつ片付けを進めていますが、3年経った今もまだまだものは多く残っています。なかでも大変だったのは、まずあき箱。

「軽いし、それほど処分に手間はかからないのでは？ と思うかもしれません。でも、ひと箱ひと箱つぶすのにかなり手間がかかります。解体した箱を整理してヒモで縛るのも大変。手の爪は何本も折れ、紙に手の水分を奪われてカサカサになりながら、処理していきました…。あき箱の処理にいったい何時間を費やしたのか、計算したくもありません」

中身が劣化した液体ゴミ。怖くて捨てられない

そして、いまだに手をつけられていないのが液体ゴミ。

「飲み物や洗剤など、開封されないまま残っているものがたくさんあります。何年も、下手したら何十年も置いてあったかもしれないので、中身の成分が変化しているはず。怖くて開封できず、捨て方が分からないまま今も置いてあります。最終的には、業者に依頼するしかない、と思っています」

あき箱は燃えるゴミや資源ゴミとして出せばよいですが、判断がつかないやっかいなゴミがたくさんあると、片付けのスピードは落ちてしまいます。

粗大ゴミは完全処分までかなり時間がかかる

ゴミ袋に入らない大きさのものや大型家具は、粗大ゴミになる可能性大。はちさんも、この秋にようやく手をつけ始めたばかりだそうです。

「後回しにしていましたが、いつまでも置いておくわけにいきません。でも、祖母の家の地域は月10点まで、と収集制限があり、一気に処理できないのがつらい。しかも、片付けようにもまず一時的に置いておく場所もないのです。収集は予約制で有料だし、大型家具は外に運び出すのも大変です。夫の助けを借りながら、どうにか大量のタンスを収集してもらいました」

はちさんによると、もっと大型のタンスがまだ家に残っているそう。自力で運び出せるのか、そもそも収集してもらえるのか、まだわからない状態です。

「年末年始はきっと、さらに予約が取りづらくなってしまうはず。やる気はあってもなかなか進みません」

必要だと感じたら、少しずつでもいいから処分を進めていく。実家や義実家の片付けに取り組む人は、ぜひ参考にしてください。