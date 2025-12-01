¡Ö±ØÁ°¥é¥¤¥Ö¤Ç°ìÌÜ¹û¤ì¡Ä¡×¡È¿ä¤·¡É¤Î¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ëº§¤·¤¿²ñ¼Ò°÷
11·î30Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ö¤Ê¤Ê¤Ë¡¼ ÃÏ²¼ABEMA¡×¡ÊABEMA¡Ë¤Ë¡¢¡È¿ä¤·¡É¤Î¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤È·ëº§¤·¤¿²ñ¼Ò°÷¤¬ÅÐ¾ì¡£¤Ê¤ì¤½¤á¤ä·ëº§¤Þ¤Ç¤Î·Ð°Þ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
ÈÖÁÈ¤Ïº£²ó¡¢¡Ö¥«¥Ã¥×¥ëÂç½¸¹ç¡ª»ä¤ÎÈà¤¬No.1Âè5ÃÆ¡×¤ÈÂê¤·¡¢Æ±µéÀ¸¤ÎÊì¿Æ¤È·ëº§¤·¤¿¥«¥Ã¥×¥ë¤ä¡¢»Ò¤É¤â7¿Í¤ÎÂç²ÈÂ²É×ÉØ¤Ê¤É¸ÄÀË¤«¤Ê4ÁÈ¤Î¥«¥Ã¥×¥ë¤¬ÅÐ¾ì¡£Ãæ¤Ç¤â¡Ö¿ä¤·¤È·ëº§¤·¤¿É×ÉØ¡×¤È¤·¤Æ¡¢¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤ß¤ª¤µ¤ó¤È¡¢¤ß¤ª¤µ¤ó¤ò¿ä¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò°÷¤Î¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤óÉ×ÉØ¤Î¤Ê¤ì¤½¤á¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬¤ß¤ª¤µ¤ó¤ò¿ä¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬±ØÁ°¹¾ì¤Ç¥é¥¤¥Ö¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤´ÅöÃÏ¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤òÌÜ·â¤·¡¢¡Ö¤³¤Î»Ò¤ò¿ä¤¹¤·¤«¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¤ß¤ª¤µ¤ó¤Ë°ìÌÜ¹û¤ì¤·¤¿¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¤¤¦¡£
¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¡ÖÅÚÆü¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢Ê¿Æü¤â¥é¥¤¥Ö¤¬¤¢¤ë¤È¤¤Ï»Å»ö¤òÁá¤¯½ª¤ï¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¡¢Á´ÎÏ¤Ç¥ª¥¿³è¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¿¤½¤¦¡£¤½¤ó¤Ê¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤ò¤ß¤ª¤µ¤ó¤âÇ§ÃÎ¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¯¤Æ¡¢¤½¤Î»þ¡¹¤Ç¤«¤±¤ÆÍß¤·¤¤¸ÀÍÕ¤ò¥É¥ó¥Ô¥·¥ã¤Ç¤¯¤ì¤ë¥ª¥¿¥¯¤Î´Õ¤Ç¤·¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£
¤·¤«¤·¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë¥¢¥¤¥É¥ë¤ò°úÂà¤¹¤ë·è¿´¤ò¤·¤¿¤ß¤ª¤µ¤ó¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Ë¸þ¤±¤Æ¼«¿È¼çºÅ¤Î¤ªÎé¤Î²ñ¤ò³«¤¯¤³¤È¤ò·è¤á¤ë¤â¡¢¥¤¥Ù¥ó¥ÈÁ°Æü¡¢°ÍÍê¤·¤Æ¤¤¤¿¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤¬Î¾¼ê¤ò¹üÀÞ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦Âç¥¢¥¯¥·¥Ç¥ó¥È¤¬È¯À¸¡£º¤¤ê²Ì¤Æ¤¿¤ß¤ª¤µ¤ó¤¬¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ë¡ÖÌÀÆü¼êÅÁ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏ¢Íí¤·¡¢¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤¬¥µ¥Ý¡¼¥È¤ò¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¡£°úÂà¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÏÌµ»öÀ®¸ù¤ò¤ª¤µ¤á¡¢¤½¤ì¤òµ¡¤ËÆü¾ïÅª¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤ê¹ç¤¦¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿2¿Í¤Î´Ø·¸¤Ï°ìµ¤¤Ë¿ÊÅ¸¤¹¤ë¡£
¥¢¥¤¥É¥ë¤ò¼¤á¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤â¤¢¤ê¡¢¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤Ï¹Ô¤¯¤·¤«¤Ê¤¤¡×¤È·è°Õ¤·¤¿¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¡¢½é¥Ç¡¼¥È¤Ç»³±ü¤ÎÀ±¶õ¤ò¸«¤Ë¹Ô¤¡¢¤ß¤ª¤µ¤ó¤Ë¹ðÇò¡£¸«»ö¸òºÝ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡£
EXIT¡¦·ó¶áÂç¼ù¤¬¡Ö¼«Ê¬¤Î¥Õ¥¡¥ó¤ÈÉÕ¤¹ç¤¦¤³¤È¤Ëí´í°¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡©¡×¤È¼ÁÌä¤¹¤ë¤È¡¢¤ß¤ª¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤Ç°ìÈÖ´èÄ¥¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¥¢¥¤¥É¥ë³èÆ°¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò°ìÈÖ¶á¤¯¤Ç¸«¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤¿¿Í¤È·ëº§¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£
2¿Í¤Ï¤½¤Î¸å¡¢¸òºÝÌó5¤«·î¤Ç·ëº§¤·¡¢¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤Ï¡Ö¿ä¤·¤ÎÉÄ»ú¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¡×¤³¤È¤â¹ðÇò¡£¡Ö¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥ª¥¿¥¯¤¬·ëº§¤¹¤ë¤Ã¤Æ¥ì¥¢¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤±¤É¤Ê¤¯¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÈÃËÀ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¬¡¢½÷À¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÉÄ»ú¤ò¤â¤é¤¦¤Ã¤Æ¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¡Ö·ëº§¤¹¤ë¤È¤¤Ë¡Ø¹âÈø¡Ê¤ß¤ª¤µ¤ó¤ÎÉÄ»ú¡Ë¤òËÍ¤Ë¤¯¤À¤µ¤¤¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¡¢ËÍ¤¬Ì»Æþ¤ê¤µ¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤Ï¶Ã¤¤ËÊñ¤Þ¤ì¤¿¡£
·ëº§¸å¤â¥¢¥¤¥É¥ë¤È¥ª¥¿¥¯¤Î´Ø·¸À¤ÏÊÑ¤ï¤é¤º¡¢¤ß¤ª¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Ç¤â¹ÎÄê¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤·¡¢ËèÆü¤«¤ï¤¤¤¤¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¡Öº£Æü¤ÎÉþ¤É¤¦¡© ¤Ã¤ÆÊ¹¤¤¤Æ¡¢²ÙÊª¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡ØÉþ¤¬±£¤ì¤Á¤ã¤¦¤«¤é»ý¤Ä¤è¡Ù¤È¸À¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¡×¤È¡¢¤¦¤¤ç¤¦¤µ¤ó¤Î°¦¾ð¿¼¤µ¤ò¸ì¤ë¡£
EXIT¡¦¤ê¤ó¤¿¤í¡¼¡£¤¬¡Ö½é¤á¤Æ¤ÎÍýÍ³¤À¡Ä¡×¤È¶Ã¤¯°ìÊý¡¢¤ß¤Á¤ç¤Ñ¤Ï¡Ö¥Ð¥Ã¥°¤ò´Þ¤á¤Æ¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ê¤ó¤À¤±¤É¤Í¡ª¡×¤È¥â¥Ç¥ë¤é¤·¤¯±Ô¤¯¥Ä¥Ã¥³¥ß¤òÆþ¤ì¡¢¥¹¥¿¥¸¥ª¤ò¾Ð¤ï¤»¤¿¡£
