Ä«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤ÈÌ¾ÃµÄå¥Û¡¼¥à¥º¤Îºî²È¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥±¥ë¥È¤Î·ì¡×¡Ä¤Ê¤¼ÍÅÀº¤òËÜµ¤¤Ç¿®¤¸¤¿¤Î¤«¡©
Æó¿Í¤Î¾¯½÷¡¢¥¨¥ë¥·¡¼¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤¬ÙÔÂ¤¤·¤¿¡ÖÍÅÀº¼Ì¿¿¡×¡¼¡¼¤³¤ì¤ò¿®¤¸¤Æ¡ÖËÜÊª¤À¡×¤È¼çÄ¥¤·¤¿¤Î¤¬¡¢²Ê³ØÅª¤Ê¿äÍý¤ò¿È¾å¤È¤¹¤ëÌ¾ÃµÄå¥Û¡¼¥à¥º¤òÀ¸¤ó¤Àºî²È¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤À¤Ã¤¿¡£
¤³¤Î¡ÖÍÅÀº»ö·ï¡×¤Ï±Ñ¹ñ¤Ç¡Ö20À¤µªºÇÂç¤Î¤¤¤¿¤º¤é¤Î°ì¤Ä¡×¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤¼¥É¥¤¥ë¤Ï°ú¤Ã³Ý¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¡¡NHKÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¤Î¥Ø¥Ö¥óÀèÀ¸¤Î¥â¥Ç¥ë¤Ç¤â¤¢¤ë¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤ÈÆ±¤¸¥ë¡¼¥Ä¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ÀìÌç²È¤Î¹Í»¡¤ò¸ò¤¨¤Æ¹Í»¡¤¹¤ë¡£
¢¨¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢¥·¥ã¡¼¥í¥Ã¥¯¡¦¥Û¡¼¥à¥º¤ÎÀ¸¤ß¤Î¿Æ¡¢ºî²È¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ë¤Î¿ô´ñ¤ÊÀ¸³¶¤ò²òÀâ¤·¤¿¼ÄÅÄ¹Ò°ìÃø¡Ø¥³¥Ê¥ó¡¦¥É¥¤¥ëÅÁ¡¡¥Û¡¼¥à¥º¤è¤ê¤â»ö·ï¤ò¸Æ¤ÖÃË¡Ù¡Ê2025Ç¯11·î20ÆüÈ¯Çä¡Ë¤è¤ê°ìÉô¤òÈ´¿è¡¦ÊÔ½¸¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¡Ö20À¤µªºÇÂç¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡×
ÍÅÀº»ö·ï¤Ïº£¡¢±Ñ¹ñ¤Ç¡Ö20À¤µªºÇÂç¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡Êhoaxes¡Ë¤Î°ì¤Ä¡×¡Ê±ÑBBCÊüÁ÷¡Ë¤È°ÌÃÖÉÕ¤±¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¨¥ë¥·¡¼¤È¥Õ¥é¥ó¥·¥¹¤Ï¡¢¥É¥¤¥ë¤¬Âè°ì¼¡ÂçÀï¸å¤ËÂ©»Ò¤äÄï¤òË´¤¯¤·¤¿¤³¤È¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥É¥¤¥ë¤Ï¤¤Ã¤ÈÄ¶¾ï¸½¾Ý¤ò¿®¤¸¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¼ä¤·¤¤µ¤»ý¤Á¤òÊ¶¤é¤ï¤»¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£
Åö»þ¡¢Æó¿Í¤Ï¡Ö¤¢¤ÎÊý¡Ê¥É¥¤¥ë¡Ë¤¬Ë´¤¯¤Ê¤ë¤Þ¤ÇÂÔ¤Á¡¢¤½¤Î¸å¤Ë¿¿¼Â¤òÂÇ¤ÁÌÀ¤±¤è¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿¡£¤À¤¬·ë¶É¡¢¿¿Áê¹ðÇò¤Ë¤Ï¤À¤¤¤Ö»þ´Ö¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡£
´û¤ËÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬»ØÅ¦¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤¬¡¢ÍÅÀº¤ÎÏÃ¤ò¿®¤¸¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿ÇØ·Ê¤Ë¤Ï¥É¥¤¥ë¤ËÎ®¤ì¤ë¡Ö¥±¥ë¥È¿Í¤Î·ì¡×¤¬´Ø·¸¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤Î¸«Êý¤â¤¢¤ë¡£¥É¥¤¥ë¤Ï¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤Î·ì¤ò°ú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Èà¤é¤ÎÁÄÀè¤¬¸ÅÂå²¤½£¤Ë½»¤ó¤Ç¤¤¤¿¥±¥ë¥È¿Í¤À¡£
¤½¤ÎÊ¸²½ÅªÆÃÄ§¤È¤·¤Æµó¤²¤é¤ì¤ë¤Î¤¬¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÍÅÀº¹¥¤¡×¡Ö²ø´ñ¹¥¤¡×¤Î°ìÌÌ¤Ê¤Î¤Ç¤¢¤ë¡£¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¤Î·ì¤ò°ú¤¯ºî²È¤Ç¡¢ÆüËÜ¤Ë½»¤ßÃå¤¤¤ÆÌ¾ºî¡Ø²øÃÌ¡Ù¤òÃø¤·¤¿¥é¥Õ¥«¥Ç¥£¥ª¡¦¥Ï¡¼¥ó¡Ê1850¡Á1904Ç¯¡¢ÆüËÜÌ¾¡¦¾®ÀôÈ¬±À¡Ë¤Ï¤½¤ÎÅµ·¿¤À¤í¤¦¡£
ÍÅÀº¤¬À³¤ó¤Ç¤¤¤ë¿´
¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤ä¥±¥ë¥ÈÊ¸²½¤Ë´Ø¿´¤ò»ý¤ÁÂ³¤±¤¿ºî²È¤Î»ÊÇÏÎËÂÀÏº¤Ï¡¢¡Ø³¹Æ»¤ò¤æ¤¯31¡¡°¦ÍöÅÚµª¹Ô¶¡Ù¤ÎÃæ¤Ç¤³¤¦µ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥±¥ë¥È¿Í¡Ê¥è¡¼¥í¥Ã¥Ñ¤Î¸ÅÌ±Â²¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¥¹¥³¥Ã¥È¥é¥ó¥É¿Í¤ä¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¡Ë¤Î¿´¤¬¤â¤·Â¾Ì±Â²¤¬¤¦¤«¤¬¤¤ÃÎ¤ì¤Ì¤Û¤É¤Ë¿¼¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤ËÍÅÀº¤¬À³¤ó¤Ç¤¤¤ë¤«¤é¤À¤È»ä¤Ï¤ª¤â¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡×
»ä¤â°ÊÁ°¡¢¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¤Î¼óÅÔ¥À¥Ö¥ê¥ó¤Ç¡¢ÃÏ¸µ¤Î¹âÎðÃËÀ¤«¤é¡ÖÃÏÊý¤Ë¹Ô¤¯¤Èº£¤Ê¤ªÍÅÀº¤ò¿®¤¸¤Æ¤¤¤ë¿Í¤¬¤¤¤ë¡×¤È¤ÎÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¡£
¥Ð¥í¥¦»á¤â¡¢¡ÖÍÅÀº¤Ø¤Î´Ø¿´¤Ï¡¢¥É¥¤¥ë¤ËÎ®¤ì¤ë·ì¤È¤¤¤¦ÍýÍ³¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÆÃ¤Ë»Ò¶¡»þÂå¡¢¥É¥¤¥ë¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÅÀº¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¯¿È¶á¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ë¡£
¥É¥¤¥ë¤ÎÉã¥Á¥ã¡¼¥ë¥º¤â¡¢¤è¤¯ÍÅÀº¤òÂêºà¤Ë¤·¤¿³¨¤òÉÁ¤¤¤¿¡£¥É¥¤¥ë¼«¿È¤¬À¸¤Þ¤ì°é¤Ã¤¿²ÈÄí¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÍÅÀº¤Ï¿È¶á¤ÊÂ¸ºß¤À¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¥Ð¥í¥¦»á¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥É¥¤¥ë¤ÏÅö»þ¡¢½÷¤Î»Ò¤¬Îø¤ËÍî¤Á¤¿¤ê¡¢Âç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ê¤¹¤ì¤Ð¡¢ÍÅÀº¤ò¸«¤ëÇ½ÎÏ¤¬¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¡ÖÍÅÀº¤ò¸«¤ë¤Ë¤Ï¡¢ÀÍß¤¬¹â¤Þ¤ë°ÊÁ°¤Î»Ò¶¡¤ÎÌµ¼Ùµ¤¤µ¤¬É¬Í×¤À¡£¥É¥¤¥ë¤Ï¤½¤¦¿®¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£ÍÅÀº¤Ï¸½¼ÂÀ¤³¦¤È°Û¤Ê¤ëÇÈÄ¹¤ÇÂ¸ºß¤·¡¢»Ò¶¡¤Ï¤½¤ì¤òÃÎ³Ð¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡£¤·¤«¤·Ç¯¤ò¼è¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¤½¤Î´¶¼õÀ¤¬¼º¤ï¤ì¤ë¡£Èà¤Ï¤½¤¦¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¡×
¥É¥¤¥ë¤Ï1922Ç¯¡¢¡ÖÍÅÀº¤ÎÅþÍè¡×¡ÊThe Coming of the Fairies¡Ë¤È¤¤¤¦ÏÀÊ¸¤ò½ñ¤¤¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¡¢ÎîÇÞ¤È¤·¤Æ¤ÎÇ½ÎÏ¤¬¸½¤ì¤ë¤Î¤Ï»Ò¶¡»þÂå¤À¤È¼çÄ¥¤·¡¢¡Ö»Ò¶¡¤¬½÷À¤Ë¤Ê¤ê¡¢¿´¤¬À¤´·¤ì¤ÆÊ¿ËÞ¤Ë¤Ê¤ë¤Ë¤Ä¤ì¤Æ¡¢¤½¤ÎÃÊ³¬¤Ï²á¤®µî¤ë¤È¤¤¤¦·¹¸þ¤¬¤¢¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤Æ¤¤¤ë¡£ÍÅÀº¤ÎÂ¸ºß¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¤³¤ÎÀ¤³¦¤Ï²æ¡¹¤¬ÁÛÁü¤·¤Æ¤¤¤¿¤è¤ê¤â¤Ï¤ë¤«¤ËÊ£»¨¤À¤È¤·¤¿¤¦¤¨¤Ç¡¢¤³¤ÎÃÏ¾å¤Ë¤Ï¡Ö´ñÌ¯¤ÊÎÙ¿Í¤¿¤Á¡Êstrange neighbours¡Ë¤¬¤¤¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¤Èµ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
´ñÌ¯¤ÊÎÙ¿Í¤È¤Ï¡¢¤â¤Á¤í¤óÍÅÀº¤äÎîÅª¤ÊÂ¸ºß¤ÎÎà¤¤¤ò»Ø¤¹¡£¤³¤ÎÏÀÊ¸¤òÆÉ¤à¤È¡¢¤È¤Æ¤â¹çÍý¼çµÁ¤ÎÌ¾ÃµÄå¤òÀ¸¤ó¤À¿ÍÊª¤ÎÊ¸¾Ï¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¡£ÈÕÇ¯¤Ï¡¢¤â¤¦¿´Îî°ì¿§¤À¤Ã¤¿¡£
Ì¾ÃµÄå¥Û¡¼¥à¥º¤Îºî²È¤¬ñÙ¤µ¤ì¤¿¡Ö¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¥È¥ê¥Ã¥¯¡×¡Ä20À¤µªºÇÂç¤Î¤¤¤¿¤º¤é¡ÖÍÅÀº»ö·ï¡×¤Î¿¿Áê
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
ºßÂð°åÎÅ,
ÂçÁ¥,
¶âÂ°²Ã¹©,
³ùÁÒ,
¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°,
¥Û¥Æ¥ë,
½»Âð,
Ë¬Ìä²ð¸î,
¥Ç¥¤¥µ¡¼¥Ó¥¹,
Ï·¸å