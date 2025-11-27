【スクープ撮！】池松壮亮＆河合優実「ゴールインは秒読みか…」同じ屋根の下「２年半育み続けた愛」

どうやら二人の仲はさらに深まっていたよう--。

11月下旬の朝９時半過ぎ、都内の高級デザイナーズマンションから全身ブラックコーデに身を包んで現れたのは、俳優の池松壮亮（35）である。’03年公開のハリウッド映画『ラスト サムライ』で映画デビューを果たすと、’14年には映画『紙の月』で宮沢りえ（52）の不倫相手を見事に演じ切り、『第38回日本アカデミー賞』新人俳優賞を受賞。来年放送のＮＨＫ大河ドラマ『豊臣兄弟！』では豊臣秀吉役に抜擢されるなど、同世代でも屈指の実力派俳優だ。

この日もロケのようで、現場に向かっていた。

そして別の日の朝11時頃、同じマンションから切りたてのように揃ったパッツン前髪が可愛らしい女性が姿を現した。俳優の河合優実（24）だ。彼女は今年３月、『第48回日本アカデミー賞』主演女優賞を弱冠24歳で受賞。ＣＭにも引っ張りダコで、今最も旬な若手俳優と言っても過言ではないだろう。現在は、10月から始まった舞台『私を探さないで』に出演しており、東京を皮切りに、大阪・富山・愛知……と巡業中。この日も重そうなスーツケースを持って迎車タクシーに乗り込み、翌日の公演地へと向かった。

二人が知り合ったきっかけは、’22年に公開された映画『ちょっと思い出しただけ』での共演。’23年４月に交際が発覚した際は、池松が″年内ゴールイン″を友人に打ち明けているとの報道もあったが、あれから２年半。結婚秒読みといわれる″業界一多忙″なカップルは、同じ屋根の下で愛を着実に育み続けていたのである。

