¡¡µð¿Í¡¦ÅÄÃæ¾ÂçÅê¼ê¤¬£²£µÆü¡¢ÅÔÆâ¤ÎµåÃÄ»öÌ³½ê¤Ç·ÀÌó¹¹²þ¸ò¾Ä¤ËÎ×¤ß¡¢º£µ¨Ç¯Êð£±²¯£¶£°£°£°Ëü±ß¤«¤é£¶£°£°£°Ëü¸º¤Î£±²¯±ß¤Ç¥µ¥¤¥ó¤·¤¿¡Ê¶â³Û¤Ï¿äÄê¡Ë¡£ÀáÌÜ¤Î£²£°Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ëÍèµ¨¤âµð¿Í¤Î¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à¤òÃå¤Æ¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£
¡¡¥°¥ì¡¼¤Î¥¹¡¼¥Ä¡¢µåÃÄ¥«¥é¡¼¤Ç¤¢¤ë¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î¥Í¥¯¥¿¥¤¤òÄù¤á¤Æ²ñ¸«¾ì¤Ë¸½¤ì¤¿±¦ÏÓ¡£¤Ï¤¸¤á¤Ë¡ÖÅöÁ³¸ºÊð¤Ç¤¹¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¤¬¡¢½ª»ÏÌÀ¤ë¤¤É½¾ð¤Ç¡Ö¸Ä¿ÍÅª¤ËÂçÊÑ¤¢¤ê¤¬¤¿¤¤¸ÀÍÕ¤ò¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤¿¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¡×¤ÈµåÃÄ¤Ø¤Î´¶¼Õ¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£Íèµ¨¤ÎÌÜÉ¸¤Ï¡¢ÆüËÜ°ì¡£¡Ö¤½¤³¤Ë¤É¤ì¤À¤±¡¢¤É¤¦¤¤¤¦·Á¤Ç¹×¸¥¤Ç¤¤ë¤«¡£¾ï¤Ë¥Ù¥¹¥È¤ò¿Ô¤¯¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤ì¤¿¤é¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Íèµ¨¤ÏÆ±³ØÇ¯¤ÎºäËÜÍ¦¿ÍÆâÌî¼ê¤È¤È¤â¤Ë¥Á¡¼¥àºÇÇ¯Ä¹¤È¤Ê¤ë¡£¡Ö¾ï¤Ë¥Á¡¼¥à¤Î¤¿¤á¤È¤¤¤¦¤Î¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¡Ê¥Á¡¼¥à¤Ë¤Ï¡Ë¤¤¤¤Áª¼ê¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó¤¤¤ë¡£³§¤È¤½¤³¡ÊÆüËÜ°ì¡Ë¤Ë¸þ¤±¤Æ¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¯ÏÃ¤·¡¢¿§»æ¤Ë¤â¡ÖÆüËÜ°ì¤Ø¤È¤Ë¤«¤¯¾¡¤Ä¡×¤Èµ¤·¤¿¡£
¡¡³ÚÅ·¤Ë½êÂ°¤·¤¿ºòµ¨¤Ï£±·³¤ï¤º¤«£±ÅÐÈÄ¤Ç¥¥ã¥ê¥¢½é¤Î£°¾¡¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢¥ª¥Õ¤ËÂàÃÄ¤òÉ½ÌÀ¡£³ÍÆÀ¤Ë¾è¤ê½Ð¤·¤¿µð¿Í¤ÈÃ±Ç¯·ÀÌó¤ò·ë¤Ó¡¢°ÜÀÒ£±Ç¯ÌÜ¤Ç»Ë¾å£´¿ÍÌÜ¤ÎÆüÊÆÄÌ»»£²£°£°¾¡¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£º£µ¨£±·³¤Ç¤Ï£±£°ÀèÈ¯¤Ç£³¾¡£´ÇÔ¡¢ËÉ¸æÎ¨£µ¡¦£°£°¡££²·³Àï¤â´Þ¤á¤ë¤ÈÇ¯´Ö£±£°£´²ó£²¡¿£³¤òÅê¤²¡¢ÀèÈ¯¿Ø¤ËÎ¥Ã¦¤¬Áê¼¡¤¤¤À¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤Ï£±·³¤Ç³Î¤«¤ÊÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¡£