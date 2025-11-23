¡Ö¤Þ¤ï¤·¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡×ÂÎ½Å176¥¥íÎÏ»Î¤Î¡È¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤Î¤Ê¤¤»Ñ¡É¤ËÁûÁ³
¡ãÂçÁêËÐ½½°ì·î¾ì½ê¡ä¡þ½½»ÍÆüÌÜ¡þ22Æü¡þÊ¡²¬¡¦Ê¡²¬¹ñºÝ¥»¥ó¥¿¡¼
¡Ú±ÇÁü¡ÛÂÎ½Å176¥¥íÎÏ»Î¤Î¡È¤¢¤Þ¤ê¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤»Ñ¡É
¡¡»°ÃÊÌÜ¤Î¼èÁÈ¤ÇÂÎ½Å176¥¥íÎÏ»Î¤Î¤Þ¤ï¤·¤¬Âç¤¤¯¥º¥ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¡È¤¢¤ï¤ä¡É¤Î¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¤¬È¯À¸¡£¤³¤ì¤Ë¡Ö¤Þ¤ï¤·¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡Ä¡×¡Ö¥â¥í½Ð¤·¤ä¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤È»ëÄ°¼Ô¤¬ÁûÁ³¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ï»°ÃÊÌÜ¸ÞËçÌÜ¡¦Å·ÏµÀ±¡Êï¤»³¡Ë¤È»°ÃÊÌÜ»°ËçÌÜ¡¦À¾¸æµö¡ÊÃæÂ¼¡Ë¤Î¼èÁÈ¤Ç¤Î½ÐÍè»ö¡£À¾¸æµö¤Ï¿ÈÄ¹182¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å176¥¥í¤Îµð´ÁÎÏ»Î¤À¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÀ¾¸æµö¤Î¤Þ¤ï¤·¤¬¡È¤¢¤ï¤ä¡É¡Ä¡Ä¤Ê°ìÈÖ¡£Î©¤Á¹ç¤¤¡¢Å·ÏµÀ±¤¬¤Ö¤Ä¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¡¢À¾¸æµö¤Î¤Þ¤ï¤·¤òÄÏ¤à¤È¡¢Ä¾¸å¤ËÂç¤¤¯¤º¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£À¾¸æµö¤ÏÅÚÉ¶ºÝ¤ËÄÉ¤¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤¬¤Ê¤ó¤È¤«¤³¤é¤¨¤¿¡£
¡¡¤Þ¤ï¤·¤òÄÏ¤ó¤ÀÅ·ÏµÀ±¤¬¶¯°ú¤ËÅê¤²¤Ë½Ð¤ë¤¬¡¢¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÆ§¤óÄ¥¤Ã¤¿À¾¸æµö¤¬ÂÎ¤òÅö¤Æ¤Æ´ó¤êÀÚ¤Ã¤¿¡£À¾¸æµö¤Ï4¾¡3ÇÔ¤Ç¾¡¤Á±Û¤·¤ò·è¤á¡¢Å·ÏµÀ±¤Ï3¾¡4ÇÔ¤ÈÉé¤±±Û¤·¤¿¡£
¡¡¾¡ÇÔ¤¬·è¤Þ¤ëºÝ¡¢Å·ÏµÀ±¤È¶¦¤ËÀ¾¸æµö¤âÅÚÉ¶²¼¤ËÍî¤Á¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤¬¡¢Î©¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿À¾¸æµö¤Î¤Þ¤ï¤·¤Ï´Ë¤ß¤Ë´Ë¤ó¤Ç¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö¤Þ¤ï¤·¤¬ÂçÊÑ¤Ê¤³¤È¤Ë¡×¡Ö¥â¥í½Ð¤·¤ä¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ð¤¤¤ä¤Ð¤¤¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤ò¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë´ó¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA/ÂçÁêËÐ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ë