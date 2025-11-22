ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、今オフにＦＡとなっている選手を「ティア１」から「ティア５」に順位付けし、日本人選手ではポスティング申請を済ませた西武・今井達也投手（２７）が最上位層のティア１、巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）はティア２に選出された。

最上位ランクに位置付けられた先発投手の５人のうちの１人となった今井に関しては「日本のエース右腕は平均９０マイル台中盤を投げ、６つの球種を持ち、多くの人々によってＭＬＢでの２〜３番手の先発と予想されている」と紹介した。

内野手としては最上位層の３人に次ぐ上位にランクインした村上は「日本を代表するパワーバッターの１人であり、守備と三振数の多さには疑問があるが、そのパワーが彼を魅力的なＦＡ候補としている」とし、岡本については「内野の両コーナー（一塁、三塁）を守ることができるが、最大の売りは打撃力だ」と１８〜２３年まで６年連続３０本塁打以上をマークした経歴などに触れた。

日本人選手以外でも、今オフは多彩なＦＡ選手がそろい、同サイトは「最上位層には２年前の大谷や昨年のソトのようなレベルの選手はいないが、トップの層ははるかに厚く、それぞれの球団により多くの選択肢を与えている」と高く評価した。ティア１とティア２の選手は以下の通り。

【ティア１】

▽先発投手

Ｄ・シース（パドレス）

今井達也（西武）

Ｍ・キング（パドレス）

Ｒ・スアレス（フィリーズ）

Ｆ・バルデス（アストロズ）

▽内野手

Ｐ・アロンソ（メッツ）

Ｂ・ビシェット（ブルージェイズ）

Ａ・ブレグマン（Ｒソックス）

▽外野手

Ｃ・ベリンジャー（ヤンキース）

Ｋ・シュワバー（フィリーズ）

Ｋ・タッカー（カブス）

【ティア２】

▽先発投手

Ｚ・ゲーレン（Ｄバックス）

Ｍ・ケリー（レンジャーズ）

▽救援投手

Ｅ・ディアス（メッツ）

Ｒ・スアレス（パドレス）

▽捕手

Ｊ．Ｔ．リアルミュート（フィリーズ）

▽内野手

村上宗隆（ヤクルト）

岡本和真（巨人）

Ｊ・ポランコ（マリナーズ）

Ｅ・スアレス（マリナーズ）