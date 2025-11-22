今井達也が最上位層「ティア１」 岡本和真＆村上宗隆は「ティア２」 ＭＬＢ公式サイトがＦＡ選手“振り分け”
ＭＬＢ公式サイトは２１日（日本時間２２日）、今オフにＦＡとなっている選手を「ティア１」から「ティア５」に順位付けし、日本人選手ではポスティング申請を済ませた西武・今井達也投手（２７）が最上位層のティア１、巨人・岡本和真内野手（２９）、ヤクルト・村上宗隆内野手（２５）はティア２に選出された。
最上位ランクに位置付けられた先発投手の５人のうちの１人となった今井に関しては「日本のエース右腕は平均９０マイル台中盤を投げ、６つの球種を持ち、多くの人々によってＭＬＢでの２〜３番手の先発と予想されている」と紹介した。
内野手としては最上位層の３人に次ぐ上位にランクインした村上は「日本を代表するパワーバッターの１人であり、守備と三振数の多さには疑問があるが、そのパワーが彼を魅力的なＦＡ候補としている」とし、岡本については「内野の両コーナー（一塁、三塁）を守ることができるが、最大の売りは打撃力だ」と１８〜２３年まで６年連続３０本塁打以上をマークした経歴などに触れた。
日本人選手以外でも、今オフは多彩なＦＡ選手がそろい、同サイトは「最上位層には２年前の大谷や昨年のソトのようなレベルの選手はいないが、トップの層ははるかに厚く、それぞれの球団により多くの選択肢を与えている」と高く評価した。ティア１とティア２の選手は以下の通り。
【ティア１】
▽先発投手
Ｄ・シース（パドレス）
今井達也（西武）
Ｍ・キング（パドレス）
Ｒ・スアレス（フィリーズ）
Ｆ・バルデス（アストロズ）
▽内野手
Ｐ・アロンソ（メッツ）
Ｂ・ビシェット（ブルージェイズ）
Ａ・ブレグマン（Ｒソックス）
▽外野手
Ｃ・ベリンジャー（ヤンキース）
Ｋ・シュワバー（フィリーズ）
Ｋ・タッカー（カブス）
【ティア２】
▽先発投手
Ｚ・ゲーレン（Ｄバックス）
Ｍ・ケリー（レンジャーズ）
▽救援投手
Ｅ・ディアス（メッツ）
Ｒ・スアレス（パドレス）
▽捕手
Ｊ．Ｔ．リアルミュート（フィリーズ）
▽内野手
村上宗隆（ヤクルト）
岡本和真（巨人）
Ｊ・ポランコ（マリナーズ）
Ｅ・スアレス（マリナーズ）