「第67回輝く！日本レコード大賞」各賞受賞者＆曲が決定【一覧】
【モデルプレス＝2025/11/21】12月30日よる5時30分から4時間半にわたり生放送される「第67回輝く！日本レコード大賞」（TBS）の各賞受賞者及び曲が決定した。
このたび、2025年の「日本レコード大賞」候補となる「優秀作品賞」、「最優秀新人賞」候補となる「新人賞」など、各賞の受賞者＆曲が決定。各賞受賞者＆曲は下記の通り。
「Almond Chocolate」ILLIT
「イイじゃん」M!LK
「かがみ」FRUITS ZIPPER
「革命道中 - On The Way」アイナ・ジ・エンド
「恋風」幾田りら
「ダーリン」Mrs. GREEN APPLE
「倍倍FIGHT!」CANDY TUNE
「Fun! Fun! Fun!」新浜レオン
「二人だけの秘密」純烈
「夢中」BE:FIRST
（※曲名50音順）
CUTIE STREET
SHOW-WA & MATSURI
HANA
BOYNEXTDOOR
（※50音順）
「Prema」藤井 風
Ado
&TEAM
映画「国宝」
細川たかし
松田聖子
矢沢永吉
（※50音順）
山内惠介
作曲賞：工藤大輝・花村想太（「ノンフィクションズ」Da-iCE）
作詩賞：指原莉乃（「とくべチュ、して」＝LOVE）
編曲賞：佐藤和豊（「朧」市川由紀乃 「夜香蘭」丘みどり）
作品：「Oh my pumpkin!」アーティスト：AKB48
作品：「THE SHOW MAN」アーティスト：Rockon Social Club
作品：「Same numbers」アーティスト：乃木坂46
作品：「SONGS」＆「HEARTS」アーティスト：歌心りえ
作品：「TUBE×」アーティスト：TUBE
作品：「三木たかし ソングブック」アーティスト：三木たかし
（※作品名50音順）
天童よしみ
「舟唄」
歌手：八代亜紀 作曲：浜圭介 作詩：阿久悠
アイ・ジョージ
いしだあゆみ
上條恒彦
川村栄二
草野浩二
西尾芳彦
橋幸夫
三浦洸一
（※50音順）
今後も司会者及び放送内容や企画、コーナーなどを続々と発表する予定だという。（modelpress編集部）
