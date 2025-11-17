【サンリオキャラクターズ】和風な手ぬぐい＆湯おけセットのミニチュア登場！
ベネリックのカプセルトイ新商品「サンリオキャラクターズ miniぬぐい＆miniおけ」が、2025年11月中旬より順次、全国のカプセルトイ自販機コーナーにて発売される。
＞＞＞サンリオキャラクターズ miniぬぐい＆miniおけをチェック！（写真9点）
サンリオキャラクターズは、サンリオより誕生したかわいいキャラクターたち。これまで数多くのグッズやイベント等が登場し、ファンを魅了し続けている。なかでも、サンリオの機関紙『月刊いちご新聞』上で1986年にスタートした「サンリオキャラクター大賞」は2025年で40周年を迎え、史上最多の総得票数となった。
今回紹介するアイテムは、ミニチュアの手ぬぐいと湯おけをセットにしたアイテム。
手ぬぐいは桔梗麻の葉や矢絣の柄の生地に、だるまのような姿の「クロミ」とお友だちの ”バク” 、大黒天に扮した「ハンギョドン」と ”さゆり” など、ユニークなデザインが採用されている。さらにすべて巻紙付き。
手のひらサイズの湯おけの底面には、それぞれの手ぬぐいデザインをイメージしたアイコンがあり、手ぬぐいの巻紙にもアイコンをプリントした統一感のあるアイテムに仕上がっている。
手ぬぐいを畳んで湯おけに掛け、お手持ちのぬいぐるみの近くに飾れば、極楽気分を味わえるかも！
いろんなディスプレイで楽しんでほしい。
（C） 2025 SANRIO CO., LTD. APPROVAL NO.L660250
