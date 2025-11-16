「愛されたくて整形しました」顔にコンプレックスを持つ著者が整形で人生を取り戻すまで【作者インタビュー】
鈴木倫(@suzu_kiri_n)さんはX(旧：Twitter)などを中心に漫画を公開している。Xのフォロワー数は5.6万人(2025年6月10日現在)、電子書籍「愛されたくて整形しました7巻」が発売されている。本作はブスを自覚していた主人公の著者が、彼氏との別れをきっかけに整形をするエピソードである。本作を描いた理由や整形してよかったことなどについて、鈴木倫さんにインタビューした。
本作「愛されたくて整形しました」は、顔にコンプレックスを抱えていた作者が整形するまでの道のりをリアルに描いている。本作を描こうと思った理由について、作者の鈴木倫さんは「人の顔面に優劣を言うくせに、整形に対して否定的な世の中に疑問を持ったことがきっかけです。『ブス』って言われたことのある人や自分と近い境遇の人が共感して、その人たちの『自分を否定する気持ち』をちょっとでも軽くできたらいいなって思って描きました」と打ち明ける。
当時の彼氏に150万円貸したというエピソードがあるが、このときの気持ちについて、鈴木さんは「正直なんとも思ってなかったです(笑)。借金返済完了したら結婚する気満々だったので！私が150万貸すことで利子は必要なくなるし、早く返し終えて結婚できたらいいなって思ってました」と話す。
整形をして本当によかった、と言う鈴木さんだが、整形する前とあとでどのように人生が変わったのか聞いてみると「めちゃめちゃ人生変わりました！笑うことが怖くなくなったし、人に話しかけることも怖くなくなったんです。今までは人と関わるときに、『こんなにブスなのに笑ってごめんなさい』『こんなブスと話すの嫌だよね』って気持ちがあったんです。人生が楽しいです！」と充実した毎日を過ごしているようだ。
最後に、鈴木さんは「本作の核となるテーマは『自己肯定感』でした。私の中の永遠のテーマなので、整形関係でなくてもそこに触れた漫画は描く予定です」と今後についても語ってくれた。自分の顔に自信がなかったり悩んでいる人は少なくない。「自分を否定する気持ち」を持っている人はぜひ本作を読んでみて！
取材協力：鈴木倫(@suzu_kiri_n)
