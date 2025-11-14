【2025-2026年福袋】Amazonで買える超人気福袋最新まとめ
【写真を見る】超人気ヘアケアアイテム福袋の気になる中身をチェック！
Amazonで、超人気メーカーの福袋が続々と登場しています！ 混雑を避けて、WEBで予約・購入を完了すれば、お家で福袋が楽しめます。すでに販売＆予約受付がスタートしている福袋の情報をまとめました！
※11月14日時点の情報です。変更になる可能性もありますので詳しくはサイトでご確認ください。
■いくらあってもうれしい！ヘアケア＆ボディケア福袋
▶【 2026年 福袋 】 YOLU ヨル 福袋 シャンプー トリートメント セット アウトバス ボディケア バスタブレット スキンケア 16点セット ディープナイトリペア WEB限定
●￥18,315→クーポン価格￥11,905
普段なかなかセールにならない超人気シリーズYOLUの貴重な福袋。
・ディープナイトリペアシャンプー・トリートメント・ヘアオイル・ヘアマスク
・ディープナイトリペアシャンプー・トリートメント（詰替）
・カームナイトリペアブースターヘアミスト
・ディープナイトケアボディソープ
・ディープナイトケアボディソープ（詰替）
・カームナイトケアボディミルク
・ドリーミング バスタブレット 6錠（カーム・リラックス）
・シャンプー・トリートメント 2連サシェ（カーム・リラックス・ディープ）
・スキンケア４連サシェ
の16点の豪華セット！ 個人的に大好きなのがバスタブレット。癒される香りに包まれながら体の内側からぽかぽかしてスッキリ。昨年購入したところかなり長くもったので、今年も購入予定。毎年爆売れしているファンの多い福袋です。お早めに！
こちらもチェック！
▶【 2026年 福袋 】 YOLU ヨル 福袋 シャンプー トリートメント セット アウトバス ボディケア バスタブレット スキンケア 16点セット カームナイトリペア WEB限定
●￥17,655→クーポン価格￥11,475
▶【 2026年 福袋 】 YOLU ヨル 福袋 シャンプー トリートメント セット アウトバス ボディケア バスタブレット スキンケア 16点セット リラックスナイトリペア WEB限定
●￥17,655→クーポン価格￥11,475
8点福袋もありました！
▶【 2026年 福袋 】 YOLU ヨル 福袋 シャンプー トリートメント セット アウトバス 8点セット カームナイトリペア WEB限定
●￥8,129→クーポン価格￥5,690
・カームナイトリペアシャンプー・トリートメント・ヘアオイル・ヘアマスク・ヘアミスト
・シャンプー・トリートメント 2連サシェ（カーム・リラックス・ディープ）
の8点が入っています。上品でリラックスできる香りにもファンの多いシリーズ。
こちらも人気！
▶【 2026年 福袋 】 YOLU ヨル 福袋 シャンプー トリートメント セット アウトバス 8点セット リラックスナイトリペア WEB限定
●￥8,129→クーポン価格￥5,690
▶【 2026年 福袋 】 BOTANIST ボタニスト 福袋 シャンプー トリートメント ボディーソープ アウトバス ディフーザー 10点セット モイスト
●￥13,860→クーポン価格￥11,088
人気のヘアケアアイテム7点とボディケアアイテム2点、計9アイテムに加え、特別な非売品アイテムを含む全10点の豪華セット！ 非売品ディフューザーの香りは、清々しい森林浴の心地よさを再現した「ヒノキとサンダルウッド」。寝室で穏やかな空間を演出するのにぴったりです。
こちらもチェック！
▶【 2026年 福袋 】 BOTANIST ボタニスト 福袋 シャンプー トリートメント ボディーソープ アウトバス ディフーザー 10点セット スムース
●￥13,860→クーポン価格￥11,088
潤いのある、さらさらとした髪の仕上がりがお好きな方はこちらのスムースタイプの福袋を。
▶【 2026年 福袋 】 BOTANIST ボタニスト 福袋 シャンプー トリートメント ボディーソープ アウトバス ディフーザー 10点セット ダメージケア
●￥13,860→クーポン価格￥11,088
なめらかな、ツヤのある髪の仕上がりがお好きな方はコチラをチェック。
5点セットもあり！
▶【 2026年 福袋 】 BOTANIST ボタニスト 福袋 シャンプー トリートメント ボディーソープ アウトバス 5点セット モイスト
●￥7,700→クーポン価格￥5,390
シャンプー・トリートメント・ヘアマスク・ヘアオイル・ボディーソープの5点セット。
■忙しい日の味方！食品詰め合わせ福袋
▶福袋【松屋】在宅応援！松屋を一度に楽しめる在宅応援福袋！≪9種30食≫ 【冷凍】牛丼 牛めし カレー ライスバーガー 焼肉
●￥13,680
松屋の人気商品を9種類、合計30食詰め合わせた豪華セット！牛めしの具や、オリジナルカレーなどのレトルト食品からカルビ焼肉、牛ホルモン焼、豚生姜焼き、などおかずになる冷凍食品が入っており、コスパも良く、電子レンジや湯煎調理で簡単に用意できるので、ストック用に購入するのもおすすめです！
■これは気になる！羽毛ふとんも福袋に!?
▶昭和西川 羽毛布団 シングル 冬用 日本製 フランス産 ホワイトダック ダウン90％ 1.1kg 立体キルト 2026年 福袋 FBPEC9020 ブルー
●￥29,900
寝具メーカー「昭和西川」の羽毛布団が福袋に！軽いのに温かいとレビューでも高評価。今の時期にぴったりなので、この機会にチェックしてみては？
ピンクもおしゃれでかわいい！
▶昭和西川 羽毛布団 合掛け シングル 冬用 日本製 フランス産 ホワイトダック ダウン90％ 0.7kg 立体キルト 2026年 福袋 EC24385 ピンク
●￥25,900
■これぞギガ盛り！2kgどっさり「訳ありバームクーヘン」福袋
▶訳ありバームクーヘンギガ盛り2kg ※バニラ500g×4の場合もあり ギガ盛り工場長のおまかせ2kg わけあり スイーツ バウムクーヘン 大容量 業務用 福袋 2026
●￥3,580
製造過程で出た切り落としや端っこを2Kg分詰め合わせた超お得セット！プレーン、チョコ、はちみつ、紅茶、メープルなどを含めた約30種類のフレーバーから工場長がおまかせで詰めるので、届くまで中身がわからないワクワク感も味わえます♪
■アドベントカレンダーも登場！
福袋級の充実度のアドベントカレンダーもAmazonで販売が開始しています。クリスマスまでの毎日を、ひとつずつ開けながら自分へのご褒美タイムを楽しんで。
▶【2025年ホリデー】ロクシタン(L'OCCITANE) アドベントカレンダー ホリデー コフレ
●￥17,050
現品5個、ミニ製品19個の計24個入りという豪華なキット。シア ハンドクリーム 30mL(現品)、ネロリオーキデ パフュームド ハンドクリーム 30mL(現品)、アーモンド ハンドクリーム 30mL(現品)。ローズシトロンメイヤー ネイルオイル 7.5mL(現品)と、超人気のハンドケアアイテムはすべてが現品！
▶Kiehl's(キールズ) アドベントカレンダー 2025 美容液 保湿クリーム 洗顔 保湿 ヘアケア ギフト クリスマス 正規品
●￥22,000
スキンケアからフレグランスまで、現品6種含む計24アイテムを詰め込んだ豪華セットです。定番のアイクリーム、リップバーム、レチノール美容液、ハンドクリーム、洗顔などが現品で含まれ、化粧水や美容オイル、フレグランスのミニサイズなども。毎日ひとつずつ開けてホリデーまで楽しめます。
どの商品も豪華すぎてワクワクしますね。気になる福袋は早めにチェックして、お得にゲットしちゃいましょう！
文＝SI