街路樹の植え枡がSNS上で大きな注目を集めている。

「街路樹のこういう植え桝、しばしば草のマンションになってて最高」

とその模様を紹介したのは樹木医の瀬尾一樹さん（@kusanonamaesay）。

植え枡の均等に設けられた穴から芽吹いたさまざまな草たち。一般の方なら単なる雑草としか思わないかもしれないが、草マニアの瀬尾さんにとってはスズメノカタビラ、カニクサ、オランダミミナグサ、オニタビラコといずれも愛おしい草たち。“草のマンション”とはよく言ったものだ。

瀬尾さんにお話を聞いた。

ーーこの光景をご覧になって。

瀬尾：“草のマンション”は街中でしばしば見られますが、こんなに綺麗な草のマンションは少し珍しいのでうれしいです！

ーー投稿に大きな反響がありました。

瀬尾：僕の撮った草の写真が100万回以上表示されたことで、非常に強く興奮しました！

SNSユーザー達から

「こんなに上手いこと棲み分け居住してるとは！」
「ポットで植物育ててる写真かと思ったら違った！逞しくてかわいらしい」
「わかる、こういう小さな生態系が街の景色を優しくしてくれるんだよね。」

など数々の驚きの声が寄せられた今回の投稿。

なお今回の話題を提供してくれた瀬尾さんは植物の専門家として「科で見分けて楽しむ 雑草観察図鑑」（山と渓谷社）、「樹木医がおしえる 木のすごい仕組み」（ベレ出版）などの書籍を発表している。いずれも植物好きにはたまらない充実した内容なので、ご興味ある方はぜひ手に取っていただきたい。

