未来の自分に宛てた手紙がSNS上で大きな注目を集めている。【写真】手紙をあけると…そこは10歳の自分が！「『10歳の私から20歳の私へ』とかいう黒歴史確定のものが出てきてヤバかったけど、10歳の私がバカすぎるおかげでなんともなさすぎた」と件の手紙を紹介したのは音沙汰さん（@otosata_nashi21）。「私の好きなものスキーチョコうみ」と可愛いイラスト入りで書かれたこの手紙。子供らしいあどけなさが伝わってきて、思