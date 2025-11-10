フランクフルト堂安律、日本人対決で圧巻ゴール！「日本人選手がこのプレーできるのはすごい」とチョン・テセ氏も脱帽

日本代表で背番号10を背負う堂安律。

今夏、ドイツ1部のフランクフルトに2100万ユーロ（37.3億円）ほどの移籍金で引き抜かれた。

27歳になったレフティは、8月の時点で4ゴールを記録していたが、チームのシステム変更の影響もあり、9月以降は得点から遠ざかっていた。

その堂安は、9日のブンデスリーガ第10節で佐野海舟と川粼颯太が所属するマインツと対戦すると、後半36分に値千金の決勝ゴールを叩き出した。

相手選手2人の間を巧みに突破して、ペナルティエリア内の深い位置に進入すると、コースを突く低いシュートを流し込んだ。

DAZNで解説した元北朝鮮代表FWチョン・テセ氏は、堂安のゴールに脱帽していた。

「完全に個の力ですね。日本人選手がこのプレーできるのはすごいですね。このフランクフルトで、ブンデスリーガで。

シュートフェイントから、（相手が）ダブルチームを組んでいるですけど、その間を…シュートを選ぶところが堂安らしいですよね。

（ファーへのシュートは）インサイドキック。普通は弾丸（シュート）に逃げるんですよ、それをコースに狙う。

ちょっとすごいなぁ…堂安のゴールのなかでもトップクラスに入る。

ダブルチームを組んだ間を抜いて、身体を入れ込んで、完全にフリーの状態を作ったのは素晴らしい。あのシュートは相手GKはノーチャンスですね」

41歳のチョン・テセ氏は、日本生まれで、朝鮮大学校を経て、川崎フロンターレでプロになったストライカーで、ブンデスリーガでのプレー経験もある。

このゴールでフランクフルトが1-0で勝利。

堂安は得点後にタックルを受けた足首を痛めるようなシーンもあったがフル出場している。また、佐野もフル出場、川粼は後半途中から出場している。