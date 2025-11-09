ギター初心者にオススメのYouTuber！鈴木タブさんの動画が凄く学びやすい！（雑学言宇蔵のYouTube雑学）
画像はYouTubeチャンネル「Suzuki Tab (鈴木タブ) / GuitarTab」より
どうも！
エンタメ雑学を見たい、聞きたい、言いたい男、雑学言宇蔵です。
ギター初心者の方にとてもオススメのYouTubeチャンネルを見つけたので勝手ながらご紹介させていただきます。
そのチャンネル名は…『Suzuki Tab (鈴木タブ) / GuitarTab』！
素性はほとんどわからない方なのですが、おおむねスーツ姿でギターを弾くその姿がかっこいい！
チャンネルを登録されたのは2014/02/12 に登録と表記があるので、もう１０年以上も活動をされているベテランのYouTuberになりますね。
そのバイタリティ、本当に素晴らしいです。
言葉で説明されるよりも見てもらった方が早いかも…
早速動画をご紹介！こちらです！
●【CUTIE STREET】かわいいだけじゃだめですか？ ギターTAB バッキングTAB メロディTAB 【きゅーすと】
今流行りの楽曲ですが、自ら演奏するその手元を映しつつ、同じ画面にTAB譜を掲載して演奏の流れを紹介してくださっているんです。
素人に耳コピは本当にむずかしいですからね…。
そして、TAB譜があったら弾けるかというとそうでもない。
つまり、素人には音源と譜面だけで理解するのは非常に難易度が高いんです。
（あくまで私の場合。）
それを実際に演奏している様子も映像で映し出してくださっているんだから…
なるほど、ここはこう抑えれば良いのね、というのが一目瞭然。
もうこれがわかりやすくてわかりやすくて…。
いい時代だなぁ！ありがとうございます！
しかも、鈴木タブさんの場合、楽器屋さんなどであまりギター用としての楽譜は売ってなさそうな楽曲を多く紹介されているのも私の推しポイントの一つ。
例えばロックバンド系の楽譜は結構存在したりするんですが、アイドルソングなど結構探すのが難しいジャンルもあるんですね。
それをこうやって解読して解説してくださっているんだから本当に感謝しかありません。
アイドルの楽曲って実はギターがめちゃくちゃカッコ良いものってあるんですよね。それを聴きながら「これ弾いてみたいなぁ〜」と思うギター初心者の方も多いと思います。
そんな方は是非一度、この鈴木タブさんのチャンネルをチェックしていただきたいなと思っております。
具体的に私のオススメをもう一つ紹介させていただきますね。
●【TWICE】One Spark ギターTAB 【初心者以上】
大人気グループTWICEの名曲です。
あの軽快なギターリフが手に取るようにわかります…！
私でも弾けたぁ！
鈴木さんの動画にはTWICEの楽曲が多いので、是非新曲のENEMYの演奏動画も投稿していただきたいなぁと思っております。
他にも…
●【JUDY AND MARY】くじら12号 ギターTAB【中級者以上】
ジュディマリめっちゃ懐かしい！！！
こうした人気バンドの楽曲も取り上げてくれている所が本当に守備範囲広いなと感じています。
そして、この曲、こんな風に弾くんですねぇ…
テレビ番組などで演奏シーンを見たとしてもギターの手元だけがずっと映るっていう事は無いじゃないですか。
当時どうやった弾いているのかよくわからなかった所がこうして解き明かされて、私は感無量です。
他に、演奏動画だけではなくて、こんな動画もありました。
●10代20代に伝えたい洋楽神曲たち【一回聞いてほしい】【主観含む】視聴者層
どうやらこのチャンネルの視聴者層は１０代後半から２０代前半の視聴者の方が半数近いそうで、鈴木さんがオススメの洋楽を紹介していく内容なのですが、こうした素晴らしい楽曲を次の世代に伝えていく活動も素敵だと思いました。
というわけでNicheee!はこれからもYouTubeチャンネル【Suzuki Tab (鈴木タブ) / GuitarTab】を勝手に応援していきたいと思います！
それではお達者で！また！
（Written by 雑学言宇蔵）
