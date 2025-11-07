昨年8月から活動休止していたタレントのフワちゃんが7日、自身のSNSを更新。女子プロレス団体「スターダム」に入団したことを報告した。また、この日行われた同団体の後楽園ホール大会のリングに登場し、騒動を謝罪。12月29日に両国国技館で試合を行うことを明らかにした。

フワちゃんは2022年10月にスターダムでプロレスデビューを飾っていた。

リング上であいさつを終えると、約12秒間、頭を下げていた。その後、リングの四方に向けてお辞儀していた。

さらに、自身のSNSを通じ「皆様ご無沙汰しておりますフワちゃんです！！昨年は私の発言で、ご迷惑やご心配をおかけしました。この一年半、自分と向き合いながら試行錯誤を重ね、日々精進してまいりました。本日を持ちまして、女子プロレス団体スターダムに入団し、新たな夢に本格的に挑戦します！」と報告した。

昨年8月2日、お笑いタレント・やす子が自身のX（旧ツイッター）に「やす子オリンピック 生きてるだけで偉いので皆 優勝でーす」と投稿。同4日にフワちゃんはやす子の投稿を引用し、不適切な投稿をポスト。これが大きな批判を呼んだ。

のちにフワちゃんはやす子本人に直接謝罪したと報告したものの批判は収まらず、「一つの区切りとして、しばらくの間、芸能活動をお休みさせていただくことにしました」とし、同11日から活動を休止していた。

▽フワちゃんの後楽園ホールでのあいさつ全文

「皆さん、お久しぶりです。フワちゃんです。昨年は私の発言でお騒がせして申し訳ありませんでした。改めなければならないことがたくさんあり、猛省しております。今日は皆様にお話したいことがあり、お時間を頂戴してもよろしいでしょうか。

あれから1年半、時間をかけて自分自身を振り返り、私なりに考えて来ました。一方で、自身の強みをまた発揮できるところはあるのか。試行錯誤しながら考え、日々精進し、生活しておりました。この期間で敬語も学びました。

そして新しい夢ができました。この1年間、いろいろな可能性を考えている中で、私にとって、どうしてもまた挑戦したいもの。それはプロレス一択でした。反省や、みそぎのためではありません。私自身、プロレスには3年前のテレビ番組の企画で挑戦して以来、ずっと大切に思っていた存在であり、かつ命をかけて戦う覚悟のある者しか上がれない舞台です。そんな大好きなプロレスにこれから本気で向き合う覚悟を持って今日はこの後楽園にあいさつをしに来ました。

改めてこの状態の私を受け入れてくれているスターダム、そして私に指導してくれている選手の先輩方、本当にありがとうございます。これから死ぬ気で頑張りますので、皆様、どうぞよろしくお願いいたします！

私の夢のはじまり、再デビューの舞台は12月29日両国国技館。私にはもったいないくらいの素晴らしい舞台で試合をさせていただきます。まだ何も決まっていないんですけど、そこにむけて練習しております。今まで見たことがないくらい真剣なフワちゃんをみんなに見てほしいです。皆様の期待を上回る試合にしますので、皆様にいただいたご恩を何倍にもして返しますので、これから頑張ります。よろしくお願いいたします」