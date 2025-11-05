このブーツは理想的「疲れずにスタイルUP」いつまでも履き回せる新名品





「脚と一体化する」美形ブーツ

色気をもたらす上質素材、自信をくれる唯一無二のデザイン、フレキシブルに活躍する実用性。スタイルUPに直結する、つま先も足首もスリムな形。肌なじみのいい風合い。合わせるものを選ばない、1足は持っておきたいブーツの新作をピックアップ。 ※（ ）内の数字はヒールの高さで、単位はcmです（編集部調べ）。







SAINT LAURENT

モダン＋クラシックの融合でベーシックを進化

洗練されたフォルムで人気を博す、サンローランのハイヒールブーツに新デザインが登場。チャンキーなソールやヒールのエッジィな表情により、ブランドらしい「二面性」がある、気品と個性を両立した仕上がり。高めのヒールでも脚を安定させる太めのデザイン、形はスリムに。今年だけで終わらない、長く付き合える理想的な逸品。

1.ブーティ（8） サンローランの彫刻入りリングをあしらった、バックアンクルストラップがアクセントに。ブロックヒールの安定感で、脚が疲れにくい。 2.プラットフォームブーティ（10.5） 存在感のあるプラットフォームソールが特徴。きめ細かいスエードがクラス感を引き上げ。内側にあしらったジッパーで着脱が簡単。／ともにサンローラン バイ アンソニー・ヴァカレロ（サンローラン クライアントサービス）







ロングブーツのトレンドは「細く長く」

タイツのように脚にフィットする、ロング＆ニーハイブーツがさまざまなブランドでお目見え。ひざあたりのハンパなスカート丈が増えたのも、ブーツがスリム化した要因のひとつ。







ブラウンサイドモチーフつきブーツ（6.5） ／リミット ティル 2359（TOKEN） つま先、足首、そしてヒール。どこから見ても美形を貫く、すべてが細身。流れるようなシルエットのサイドで静かに輝く、小ぶりなゴールドパーツで気品をさらに底上げ。脚と一体化するような無駄のないフォルムは、パンツはもちろん、タイトスカートと合わせても、その美しいラインを崩さない。







（ブーツのプライスなど詳細へ）

≫【全16足の一覧へ】 ブーツを買うなら「スーパー美脚」 ブーツの中でも「とくにいい」新名品