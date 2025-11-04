初となる日本武道館でのワンマンライブ開催！Royz「日本武道館ワンマンライブ」

ヴィジュアル系ロックバンド・Royz(ロイズ)が、初となる日本武道館でのワンマンライブを2026年9月16日に行うことを発表しました。

このビッグニュースは、2025年11月3日に東京・豊洲PITにて開催したフリーライヴ「#Royzって誰なん？」にて発表されたものです。

Royz 自身初「日本武道館ワンマンライブ」

開催日：2026年9月16日

会場：日本武道館

2025年で結成16周年を迎え、周年記念公演を行ったLINE CUBE SHIBUYA(渋谷公会堂)は見事SOLD OUTを記録。

「16年経っても咲く花はある」という、16周年記念ライヴにて放たれたヴォーカル・昴さんの言葉が非常に説得力を持つ、結果と実力を備えたバンドです。

フリーライヴ「#Royzって誰なん？」でサプライズ発表

あらかじめ“重大発表あり”を掲げて臨んだフリーライヴでしたが、本題の発表は1曲目に披露された『GIANT KILLER』演奏中に訪れました！

毅然とした態度で“下剋上”の思いを歌い上げる曲と共に告げられた日本武道館決定の知らせに、会場は大きな驚きと喜びに包まれました。

この発表の瞬間は各SNSにてライヴ配信され、全世界へリアルタイムに放たれたということです。

夢の舞台へ

ライヴのステージ上で、昴さんがRoyzの未来で目指していくべき理想像を語る際に“日本武道館”という言葉を頻繁に口にし始めたのは、2024年頃からだったと記憶されています。

紆余曲折を経て、揺るがない自信を手に入れた彼らが夢を言霊に込め、それを現実にするために必要だとしていた過程もしっかりと完成へと導いてきたからこそ掴むことができたバンドマンドリームです☆

いよいよ、Royzがこれまで積み重ねてきた喜怒哀楽すべてを連れて、ロックの聖地・日本武道館に立ちます！

ヴィジュアル系ロックバンド・Royzの、自身初となる日本武道館ワンマンライブ決定のニュースでした。

