「ほとんどピザ屋のチラシだけになった！」斬新なチラシお断りステッカーの効果がスゴい。作者を直撃
1〜2日くらい放っておくと、郵便ポストのなかがチラシだらけになるのが鬱陶しくて仕方ありません。
そんな毎日を送っていたところ、朗報ともいえる投稿を発見！ Xユーザーのいかすけさん（@ikasuke_10）が「ポストにこれ貼ってからマジでピザ屋以外のチラシ入ってなくて神」というコメントとともに、一枚のステッカーの画像をアップしています。
「ピザ屋以外のチラシ一切お断りします」という文言とSTOPポーズをとるクマちゃんのイラストが描かれた、あまりにもどストレートな絵面のステッカー。よく見ると、「入れないで」と投函を制止するクマちゃんがちゃっかりピザを食べていますね……。ピザ屋のチラシのみウエルカムなあたり、食いしん坊っぷりが表れていて愛らしいです！
でも、こんなポップなステッカーに本当に効き目はあるのでしょうか？ そもそも、このステッカーを作ったきっかけは？『チラシお断りステッカー』を制作・販売するショップ「EVERYDAY SUNDAY」（神奈川県相模原市）代表のAKRさんから話を聞きました。
◆“食いしん坊度”によって使い分ける『チラシお断りステッカー』
ちなみに、このステッカーの正式名称は『チラシお断りステッカー3種』（660円）。その名のとおり3種類のステッカーがセットになっており、それぞれ以下の文言でチラシの投函を制止してくれます。
・「食べ物屋さん以外のチラシ一切お断り」
・「ピザ屋以外のチラシ一切お断り」
・「チラシ一切お断り」
おわかりでしょうか？ 上へ行くほどに“食いしん坊度”がアップしています！
◆ステッカー誕生秘話
――こんなふうに“食いしんぼう度”で使い分けられるステッカーのアイデアは、どのように思いついたのですか？
AKR：まず、自宅に投函されるチラシがうざいので『チラシお断りステッカー』を作ろうと思いつきました。お店のXアカウントを確認すると、2021年に「チラシうざいからポストに貼る用のステッカー作ろかな」とポストしていたみたいです。
この投稿に反響が寄せられて、10日後にはステッカーの販売をスタートしました。
でも、よく考えたらピザのチラシを見るのは好きだし、それは残したい。ピザはよく頼むので、「ピザ屋以外のチラシ一切お断りします」と書いた“ピザ屋さん歓迎デザイン”も作ってみました。
その後、お寿司やお弁当のチラシが欲しい人もいるかも……と思い、「食べ物屋さん以外のチラシ一切お断りします」と書いた“食べ物屋さん歓迎デザイン”も追加しました。
◆「ほとんどピザ屋のチラシだけになりました！」という反響
――Xユーザーのいかすけさんが「ピザ屋以外のチラシ一切お断り」ステッカーをポストに貼ると、本当にピザ屋以外のチラシは投函されなくなったそうです。同じような反響はお店にも届いていますか？
AKR：お店に来るお客さんからも、「これを貼ってから本当に来なくなりました！」「ほとんどピザ屋のチラシだけになりました！」と喜びの声をいただいてます。
ポスティングの人が日本語を読めないのか、ポスティングが速すぎてステッカーが見えていないのか、「全然、効果がありませんでした」という反響も寄せられましたが、そういう声は2〜3人のお客様からしか聞いたことがないです。だから、「一定の効果はあるのかな〜？」と思っています。ただ、某政党さんはチラシを配っている自覚がないのか、普通に投函してくるみたいです（笑）。
――AKRさんもご自宅にこのステッカーは貼っていますか？
AKR：「ピザ屋以外〜」のステッカーを貼っていて、ほぼピザチラシだけになりました。やったぜ！
◆「ケンタッキー以外のチラシ一切お断り」ステッカーは作れない
――『チラシお断りステッカー3種SET』はSOLD OUTになることも多く、高い人気を誇っています。これだけの人気商品ですから、新たなバリエーションのステッカーも期待してしまいます。Xでは「ケンタッキーのチラシは欲しい」「マックのチラシは欲しい」という声もありますが……。
AKR：ケンタやマックなど、ステッカーに実在の企業名を入れることは難しいんですね（笑）。それらのお店のチラシが欲しい方は、「食べ物屋さん以外のチラシ一切お断り」のステッカーを貼っていただければと思います。
2021年の商品化以来、オンラインショップで累計約3500セット、2万枚以上を売り上げたという『チラシお断りステッカー』。ポップな見た目すぎて半信半疑でしたが、しっかり効果を発揮してくれるみたいです。おみそれしました……。
筆者はケンタッキーのチラシだけは欲しい“鶏肉派”なので、「食べ物屋さん以外のチラシ一切お断り」を使ってみようと思います！
＜取材・文／寺西ジャジューカ＞
