●カードを引いて、あなたの11月前半の運勢を占おう！ 人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ先生のタロット占い。占いを通して人生をより幸せに導きます。

まずは下のA、B、Cの3枚のカードから好きなカードを1枚選んでください。それがあなたの11月前半（1日～15日）までの運勢カード。運気と恋愛運や仕事運、ラッキーアイテム＆ワードをもとに、日々のヒントにしてくださいね。

「声を大にして言っておきますね。ちゃんと切ってます。カードはよく混ざっています。なのに…ですよ。3枚中２枚が前回と同じカードとは。占ねこちょっとびっくり。いや、よくあるパターンですけどね。やっぱりそのカードのエネルギーが強い時期ってあるんですよ。そして、あのカードがすっかり常連入り！？自分が引くカードには必ず意味があります。しっかり受け止めて次のステージへ向かいましょう！！」（占ねこ先生）

Aを選んだあなた「世界 正位置」

わーーっ！おめでとう！よく頑張ったね！やったね～！とか、そんな言葉が似合う時期になってきます。あなたの到達する完全なる「世界」がそこにはあって、どこにいても喜び、愛、感動、充足、達成。ありとあらゆる幸せで満ち足りた感覚がもたらされるでしょう。

自分の理想の結果がもたらされたり、出会いがある人もいるでしょう。カードに良し悪しつけたくはないのですが、このカードを引いた方、文句なしにとってもいい時期になります。

そして、この「世界」というカード、０から始まるタロットの物語の最後のカードになります。それはそれは幸せなエンディング。だからこそ、おめでとう！よく頑張ったね！やったね～！なんですね。

自分で自分を褒めてあげて、この時期の幸せをしっかり味わってください。それがこの時期あなたのすべきこと。ただただ、幸せでいる、をしてみてください。

自分にご褒美も大いに結構。ちょっと美味しいものを食べに行ったり、冬支度のお買い物で欲しかったものを買ったり。

カードの物語としてはの最後のカードになりますが、あなたの人生が終わるわけではないですよね。そう、「世界」のカードを引いたあなたは、また次の旅がはじまるんです。

たとえばあなたが登山家だったら、色々ありながらも山を登って、今、無事下山して、よく頑張ったね～！って褒められているところ。素晴らしい達成感、充足感。その幸福感を味わいながら、美味しいものでも食べて、温泉でも使って自分を労いましょうかね、っていう時期です。その時間ってとっても大切！

そして、また次の山を登る。

年末ですからね、来月以降新たな目標やビジョンがもたらされる可能性も大いにありです♪

その時までしっかり楽しんで過ごしてください！

（仕事運）

いい結果がもたらされます！昇進につながるチャンスもあるよ。

（恋愛運）

カップルの方はプロポーズや結婚もある時期。募集中の人は恋人ができたり、恋人候補との出会いもありそう。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

もうね、楽しんで自分にご褒美してください。

Bを選んだあなた「塔 逆位置」

ね、またですね。最近３回続けてお出になっている気がするんですが。3回とも引いたっていう人、いるかにゃ～。そんな人はもうこのカードの意味は言わずもがな、かもしれません。わかってるよ！って。でも、もしかしたら、崩壊が起こっているのに、手放せていないのではないでしょうか？何か執着していたり。

ちょっと続けて出ている方向けのお話しを最初にしておきたいのですが、おそらく今までこのカードが出た方、ショックなことがあったかもしれません。それをちゃんと受け止められましたか？ 手放せましたか？

塔の場合、どうしても例えがキツくなってしまいますが、たとえば付き合っている人や旦那さんの浮気が発覚するのも塔の崩壊だったリします。仕事でありえないミスをしたり、受かりたい試験に落ちてしまったりも。だけど、それら全てあなたの人生の長い旅路にとっては必要な崩壊だと言えます。

崩壊は決して終わりではありません。崩壊して、ショックで膝から崩れ落ちて、でも受け止めて、手放して、立ち上がるまでがセットです。

そうやって立ち上がった時に違う景色が見られるようになるカードなんです。それが「塔」のカード。たとえば浮気をするようなパートナーであれば「そのパートナーは違うよ」ってことだったり、「あなた自身のパートナーへの向き方を直しなさい」だったり。仕事も受験も何か意味があって、今の居場所ややり方を手放す必要がある、っていうことです。

手放したら次の段階に行けます。なんだけど、こう何度もカードが出ている、っていうことはもしかしたら、一定数、手放せていない人がいるかもしれません。

ちょっときついかもしれないけど、手放して立ち上がらなければ次はありません。そして塔は何度でも試練を与える場合があります。だから、自分を浄化するつもりで、手放してください。

今回初めてこのカードが出た方、ちょっとしたアクシデントに巻き込まれたり、ちょっとショックなことがあるかもしれません。だけど、書いた通り、何かショックなことがあったら、それに執着しないで、手放してみてください。きっと次のステージが待っています。

カードは必要があって出てきています。と言っても、大難を小難にはしたいから、色々気をつけてくださいね。

何回でも言いますね、何があっても大丈夫！ですからね。

（仕事運）

自分ももちろんですが、部下や周りのミスに巻き込まれないように注意しましょう。

（恋愛運）

相手の浮気が発覚したり、もあるかも。別れるのにはとてもいい時期。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

時間に余裕を持って行動しましょう。

朝、白湯にひとつまみの粗塩を入れて自分を浄化しましょう。

Cを選んだあなた「節制 正位置」

いいですね～、すーーんっ、と真ん中を通る、中庸のバランスのよさ。

夏が終わってちょっとひやっとしつつも心地よい風が吹いているそんな中、あなたの心の中はとても穏やかで、とてもすっとして心地よいものになってきそうです。

勉強や仕事はいつになく集中できて、とても良いパフォーマンスになりそう。穏やかで派手な動きはないんだけど、ちゃんと進んでいる、バランスの良い紙飛行機が音もなくすーっと飛んでいくように。

力は要りません、頑張らなくていいです。今やりたいことにフォーカスしてください。この時期に関しては、結果よりも手元をしっかり見てください。

コツコツコツコツ、手元の作業をし続けることで、今時の言い方をするとゾーンに入る、とでも言いましょうか。そんな感じで、あなたのポテンシャルが素晴らしく発揮されるので、コツコツコツコツ、派手ではなくても、結果に結びつくと感じられなくても、あなたの大切な何かを手放さず、継続し続けてください。

中庸ってある意味で最強だと思っていて、体のバランスも心のバランスも偏っていると崩れます。でもバランスが崩れる、それでこそ人間。なわけで。逆の意味でいうと、中庸であり続けることって、ちょっと人間離れする感じなんですね。カードの絵も人間じゃないもんね。なんせ天使なんです。

まとめると、この時期のあなたはゾーンに入ってなんせ天使並に人間離れしちゃいます。そしてもう一つ言うと、そんな時の直感は結構、冴えますぜ。

答えが必要な場面、外に求めるのではなく、自分の直感を信じてください。

派手な動きはないですが、とても心地よい時間を過ごせそうなので、楽しんでくださいね♪

（仕事運）

とても良いパフォーマンスができそう。地道な作業やルーティンワークを大切に。

（恋愛運）

進んでいないようでしっかり進展しています。焦らず、慌てず。

【ラッキーフード／ラッキーアクション】

毎日の食事のバランスを大切に。

静かなお寺や神社でゆったり心を落ち着けて過ごしてみましょう。

●著者プロフィール

占（うら）ねこ

人生という道で本当に迷った人だけがたどり着く、秘密の裏路地でひっそり鑑定をする占ねこ。前世鑑定や数秘、タロットが得意。当たるだけではなく、占いを通して人生をより幸せに導く。占いは裏の顔なので完全にアンオフィシャル。