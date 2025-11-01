コンセプチュアルアーティスト、マウリツィオ・カテラン氏が手掛けたトイレ「アメリカ」。2019年の強盗事件で永久に失われたと思われていたが、オリジナルと同じ年に制作された二つ目のバージョンが思いがけずアート市場に登場することになった/Sotheby's

（CNN）それは世界で最も有名、あるいは最も悪名高いトイレかもしれない。アーティストのマウリツィオ・カテラン氏が手掛けた重さ約100キロ、18金のトイレ「アメリカ」は2016年にニューヨークのグッゲンハイム美術館の化粧室に展示されると、およそ10万人の訪問者を集めた。

その3年後、ハンマーを手にした強盗グループが、英国の田園地帯にあるウィンストン・チャーチルの生家「ブレナム宮殿」から金のトイレを強奪。5分間の大胆な犯行だった。実行犯らは今年に入って有罪判決を受けたものの、完全に実用可能なこの豪華トイレは結局見つかっておらず、数百万ドル相当の金を入手する目的で切断、もしくは溶解されたとみられている。

しかし、物語はそこで終わらない。金のトイレには風刺目的があり、第１次トランプ政権がフィンセント・ファン・ゴッホの絵画を借用しようとした際、代わりにトランプ大統領への貸与が提案された（報道によると、この提案は無視された）。

カテラン氏は以前、複数のバージョンの「アメリカ」を制作したと述べており、二つ目のバージョンが今月、アート市場で思いがけない華々しいデビューを飾りそうだ。

ニューヨークのサザビーズは18日、2017年から匿名の個人が所有していたこの作品を競売に掛ける。これに伴い、金のトイレはサザビーズの新本社4階のトイレに競売当日まで10日間限定で設置され、一般公開されることになる。ただしサザビーズによると、今回は訪問者が実際に使用することはできない。公式の説明としては安全上の理由だというが、他にも理由があることは想像が付く。

サザビーズの現代美術部門の責任者、デービッド・ガルペリン氏は笑いながら、「ドアは開けっぱなしにしておく」と語った。

通常の競売には、さまざまな市場要因を踏まえた既定の入札開始額や、事前に推定した最低・最高落札額が存在する。だが今回の「アメリカ」の競売では、文字通り、金の重さがそのまま価値となる。入札開始額は金に内在する価値となり、競売が始まる直前まで金相場に連動して変動する。現在の価値（金価格はこのほど過去最高値を更新した）からすると、開始価格は1000万ドル前後になる見込みで、そこにコレクターが考える価値が上乗せされる。

ガルペリン氏の説明では、「金価格に応じて開始価格を設定するのは、作品の背後にあるコンセプチュアルな基礎の本質を強調するとても良い方法。これはほぼ、作品の芸術的価値と、作品に内在する物質的価値の差に焦点を当てることに相当する」という。

ガルペリン氏はさらに、金のトイレについて、壁にバナナを貼り付けたカテラン氏のもう一つの悪名高い作品「コメディアン」（サザビーズの昨秋の競売で624万ドルで落札）と「好対照」をなすと言い添えた。ダクトテープで固定されたこのバナナは、カテラン氏とのつながりがなければ何の価値もない。米フロリダ州マイアミのアートフェアで初めて真っ白な壁に展示されたバナナには当初、12万ドルの値が付いていた。実際に食べられたことも一度ではない。

◇

原文タイトル：How much would you pay for an infamous gold toilet?（抄訳）