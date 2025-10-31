Image:Amazon.co.jp

Amazon（アマゾン）では、2025年10月27日(月)9時から11月4日(火)23時59分まで｢AmazonスマイルSALE ｣を開催中。

期間中は、エントリーして合計10,000円（税込）以上買い物することでポイントが還元率がアップするキャンペーンも。エントリーを忘れずに！

現在、最大13時間の連続使用が可能な長寿命バッテリーを備え、動画やマンガも細部まで鮮やかに楽しめる、Amazonの人気タブレット「Fire HD 10（32GB）」がお得に登場しています。

■この記事で紹介している商品

大画面×高精細ディスプレイでエンタメがもっと身近に、最大13時間の長時間バッテリーも魅力の「Amazon Fire HD 10」が40%オフに！

Amazonの人気タブレット「Fire HD 10（32GB）」が、現在、スマイルSALEで40％オフに！

10.1インチのフルHD（1920×1200）ディスプレイを搭載し、動画やマンガも細部まで鮮やかに楽しめる同機。前世代より最大25％パフォーマンスが向上しており、3GB RAMと8コアプロセッサーによって、ストリーミングも読書もスムーズです。

最大13時間の連続使用が可能な長寿命バッテリーを備え、外出先でも安心。素材には強化アルミノシリケートガラスを採用し、iPad 10.9（第10世代）の約4倍の耐久性を実現。軽くて丈夫なデザインなので、通勤・旅行・自宅リラックスタイムなど、あらゆるシーンでガシガシ使えますよ！

内蔵ストレージ32GB＋microSD（最大1TB対応）で、動画・マンガ・音楽をたっぷり保存可能。オフライン再生にも対応しており、通信環境を気にせずコンテンツを楽しめます。

もちろん、Alexaを搭載しており、音声で天気を調べたり音楽を再生したり、スマートホーム機器を操作することも可能。別売りのMade for Amazonスタイラスペン（4,096段階筆圧検知・パームリジェクション対応）を使えば、アプリ「メディバンペイント」や「OneNote」でのイラスト制作も快適です。

「観る」「読む」「聴く」「つくる」すべてがこの1台で完結。価格と機能のバランスが抜群の「Amazon Fire HD 10」は、初めてのタブレットにも最適な一台ですよ。

なお、上記の表示価格は2025年10月31日16時現在のもの。変更や売り切れの可能性もありますので、それぞれ販売ページでご確認ください。

