知識を集める時代から、在り方を耕す時代へ

――答えを探す人間から、真理を探究する人間へ――

1．答えがあふれる時代に、なぜ私たちは迷うのか

現代は「答え」に満ちた時代だ。

SNSを開けば誰かの意見が並び、AIに尋ねれば瞬時に解が返ってくる。

知識を得ることは、これまでになく容易になった。

しかし、不思議なことに――

これほど多くの情報を手にしても、私たちは満たされない。

「どう生きればいいのか」「何が正しいのか」と問いながら、

結局のところ誰かの“正解”にすがってしまう。

それもそのはずだ。

「正解」とは、過去に誰かが見つけた安心に過ぎない。

それをなぞるだけでは、未来は生まれない。

2．「答えを探す」人は、過去に生きる

答えを探すとは、「評価軸を外に置く」生き方である。

他人の正解、社会の正解、常識の正解。

そこに合わせれば、一時的な安心は得られる。

だが、安心は進化の代償だ。

他人の価値観に合わせ続ければ、思考は枠に閉じ込められ、

やがて創造性という筋肉は失われていく。

実際、組織でも同じ現象が起きている。

Korn Ferry社の「Workforce 2025調査」では、

41％の従業員がマネジメント層の削減を経験し、

43％が「上司の方針が整合していない」と感じているという。

これは、リーダーが「答えを与える人」としての役割を

終えつつあることを示している。

3．「真理を探す」人は、未来に生きる

では、真理を探す人とはどんな人だろう。

それは、自分の内側に問いを持ち続ける人だ。

他人の答えではなく、自分の“実感”を信じる人。

「なぜ、そう感じるのか」

「何が本質なのか」

その問いを抱えたまま、不確実な道を歩いていく。

Harvard Business Publishingの「Global Leadership Study（2023）」では、

68％の組織が“不確実性を受け入れる力”をリーダーの最重要資質に挙げている。

また、2025年版の同調査では、55％がAIや機械学習への適応を

リーダー育成の最優先課題としている。

つまり、「正しい答えを知っている」よりも、

「未知の中で問いを立てられる」ことが

これからの時代に求められるリーダーシップの本質なのだ。

4．在り方と創造性を耕す

「真理を探す」とは、外に知識を求めることではない。

自分の内側にある“耕されていない土地”――

つまり「在り方」と「創造性」を育てることだ。

在り方とは、「何を信じ、何を大切にするか」。

創造性とは、その在り方から“新しい世界を生み出す力”。

Deloitteの「Gen Z／Millennial Survey 2025」によれば、

Z世代の70％が週に一度スキルを磨く一方で、

“リーダー職を目指す”と答えたのはわずか6％。

若い世代が求めているのは、地位ではなく「意味」だ。

彼らは、与えられた答えではなく、自ら問いを立てる生き方を選び始めている。

だからこそ、私たちはもう一度思い出すべきだ。

答えを探す人は、知識を増やす。

真理を探す人は、在り方と創造性を耕す。

5．AI時代のリーダーに求められること

AIは、ほとんどの「正解」を出せる。

だが、「なぜその問いを立てるのか」までは答えられない。

そこにこそ、人間の価値がある。

McKinseyの「Learning Trends 2025」によると、

83％の経営層が“リーダーシップがスキル変革の鍵”と認識する一方で、

その戦略を明確に理解している従業員はわずか28％。

このギャップを埋めるのは、

“答えを与える”リーダーではなく、

“問いを共に探究する”リーダーである。

6．それぞれへのメッセージ

経営者へ

あなたが創るべきは、答えを指示する組織ではなく、問いを共に考える文化です。

「不確実性を受け入れる」力を持つ経営こそ、未来を創る基盤になります。

経営とは、社員を導くことではなく、共に未来を耕すことです。

管理職・リーダーへ

部下に答えを与える役割は、AIが担う時代です。

あなたに求められるのは、「問いを立て、共に探究する力」。

それがチームの知性を耕し、信頼を育てる。

在り方の深さが、そのまま組織の深さになります。

若手ビジネスパーソンへ

誰かの答えを待たなくていい。

あなたの中にしかない問いこそ、未来を変える鍵です。

スキルを磨くだけでなく、自分の在り方を耕すこと。

それが、AI時代における「人間らしい強さ」です。

7．結び

答えを求める人は、知識を増やす。

真理を探す人は、在り方と創造性を耕す。

過去に生きるとは、正解をなぞること。

未来に生きるとは、問いと共に歩むこと。

「知る」から「耕す」へ。

いま、この変化を生きる私たち一人ひとりが、

答えを探す生き方から、真理を生きる在り方へ――

静かに進化していくときが来ている。