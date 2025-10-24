この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「AIと共存できない人材は選ばれなくなる時代に」社労士・たかこ先生がデジタル未対応の淘汰を警告

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネルで公開された動画「【基準激変】『守られる社員』と『切り捨てる社員』を分ける新常識」で、社労士のたかこ先生が登場。これからのAI時代、どのような人材・企業が「守られ」、どのような人材が「切り捨てられる」のか、その決定的な境界線について、最新の現場視点と独自見解を語った。



たかこ先生はまず「企業側も、どういったパートさんを採用したいかっていうのは、選ぶ時代になる」とし、人手不足の現在であっても「AI導入によって、10人必要だった業務も半分の5人で良くなる時代になる」と、AI化・DX化の波が加速する現状を強調。「人も企業も、時代の変化についていけなければ置いていかれる」と危機感をにじませた。



守られる人材・切られる人材の違いについては「自分で考えて行動できるかどうか。主体性があり、会社の利益を考え行動できる人が選ばれる」と分析。逆に、「言われたことしかできない」「アナログでデジタルやAIに適応できない人材」は、AI時代に淘汰されていくと指摘。「今は売り手市場でも、近い将来には選ばれない人が出てくる」と警鐘を鳴らした。



また、企業側にも同様の変革が求められるとし、「DX化・AI化に取り残された企業は、衰退していくしかない」と断言。「AIやシステムの導入費用や研修費用は助成金も活用できる。中小企業はこうした制度を積極的に活用し、今から準備を進めるべき」と助成金申請の重要性にも言及。「助成金を活用してAI導入と人材育成を同時に行うことで、企業の生き残り策になる」と助言した。



具体的なデジタル化の第一歩として、たかこ先生は「勤怠システムや給与計算システム、飲食店ならPOSレジやタブレットオーダー、キャッシュレス対応などを導入すべき」と提案。特に「現金のみ対応の店舗や、アナログのままの企業は選ばれなくなる可能性が高い」と最新トレンドをふまえて語った。



動画の最後には、「今後はAIと人が共存する時代になる。淘汰されないためには、企業も個人もデジタルリテラシーやAI活用スキルを身につけることが必須」と改めて呼びかけ。「少しでも早く動き出し、助成金など制度を最大限活用して、会社も自分自身も時代に対応できるよう準備してほしい」とまとめた。