放送 作家 ・脚本家の 小山薫堂 とフリー アナウンサー 宇賀なつみ がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「 日本郵便 SU NDAY’S POST」（毎週日曜15:00〜15:50）。10月19日（日）の放送は、 温泉 ジャーナリストの植竹深雪（うえたけ・みゆき）さんをゲストに迎えて、お届けしました。

（左から）パーソナリティの小山薫堂、植竹深雪さん、宇賀なつみ

今回は、 温泉 ジャーナリストの植竹深雪さんが登場しました。埼玉県出身の植竹さんは、地方局の アナウンサー や記者を経てフリーに転身。現役 アナウンサー 美容 ライターとしても活動しながら、これまでに国内外あわせて3,700を超える 温泉 を巡り、宿泊数は1,600泊以上にのぼります。 温泉 ソムリエ や入浴指導員など多数の 資格 を持ち、旅館のコンサルティングや執筆活動を通して、 温泉 の魅力を発信しています。

温泉 に目覚めたきっかけは、岩手の放送局に勤務していた頃。上司の勧めで近隣の 温泉 を訪れたところ、「泉質のいい 温泉 に入ると翌日の肌が違う」「体質も変わった」と感じたことから、すっかり 温泉 の世界にのめり込んだといいます。今では仕事でもプライベートでもほぼ毎週 温泉 へ。「日帰りの入浴で“はしご湯”もしますので、1泊2日で出かけていても、8から10の 温泉 に行きます」と植竹さんは声を弾ませます。「お気に入りの 温泉 はありますか？」との質問に「洋服を選ぶように、今の気分や季節に合わせて 温泉 を選んでいます」と答える植竹さん。10月後半のおすすめとして、紅葉と 温泉 を同時に楽しめる長野や福島を紹介します。「宿でいただくお食事できのこ類がおいしい季節になりますよね。近くで採れた松茸を振る舞ってくれるお宿もあります」と語り、長野・別所 温泉 の民宿旅館「晴山」を挙げます。ここでは松茸の土瓶蒸しやすき焼きの添え物など、「松茸尽くしのフルコースが堪能できる」と説明。「内容を考えたらコスパがすごくいい」と笑顔で語り、「別所らしい硫黄泉に浸かりながら松茸を味わうのが年に一度の楽しみです」とオススメしてくれました。福島・飯坂 温泉 の「青葉旅館」も、植竹さんのお気に入りのひとつです。30〜40種類の小鉢が並ぶ女将自慢の料理と、地酒との組み合わせが格別だといいます。「露天風呂には青葉さんの地酒と升が置いてあるんです。お酒をいただきながら露天風呂に浸かるのが最高なんですよ」と、嬉しそうに語ります。また、秋ならではの絶景を楽しみたい人には、栃木県・中禅寺湖にある「湖上苑」もおすすめです。「湖に近いところにお宿があるので、レイクビューが最高なんです。露天風呂もすごく湖に近いですし、紅葉も楽しめます。濁り湯のグリーンな 温泉 で、風情もあって最高です」と紹介します。 人生 で最後に入りたい 温泉 」を尋ねると、少し考えてから「やっぱり好きなので、大分県の七里田（しちりだ） 温泉 です」と植竹さん。 温泉 は竹田市にあり、アクセスは長湯 温泉 から車で10分ほど。熊本県との県境近くに位置し、「内湯で体験できる超強烈な炭酸泉」として知られています。植竹さんによると、七里田 温泉 の湯は炭酸が非常に強く、ガスがこもるほど。入浴の際には窓を開けて換気をするように指導を受けるといいます。長湯 温泉 にある「ラムネ 温泉 」も有名ですが、植竹さんは「ラムネ 温泉 が“微炭酸”だとしたら、七里田 温泉 は“強炭酸”というイメージです」と説明。血行促進やコリの改善にも効果があると紹介しました。番組テーマの“手紙”にちなみ、植竹さんは「手紙が書きたくなる場所」として、東北の 温泉 を挙げます。特に思い出深いのは、かつて勤務していた岩手県・花巻 温泉 です。「美肌の 温泉 を花巻で知った」と語り、コロナ禍には note に花巻 温泉 への“ラブレター”を書いたこともあると語ってくれました。植竹さんにとって、 温泉 はなくてはならないものであり、生活の一部です。「 温泉 に入って体も癒されますけれども、旅先での空気で感性が磨かれていくのも実感しています。一言では語れないんですけれども、なくてはならないものと、“自分に還る場所”かなと思っています」とコメントしました。今回の放送では、「岩手に宛てたお手紙」を披露し、 温泉 への深い愛と感謝の思いを伝えました。



