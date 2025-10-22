しまむら系列シャンブル発！スヌーピーデザインのLOGOSバッグは秋のおでかけに大活躍
しまむらグループ発、雑貨＆ファッションの専門店「シャンブル」から、アウトドアブランド「LOGOS」とコミック「PEANUTS(ピーナッツ)」との待望の新作コラボアイテムが登場！秋のおでかけにぴったりな新作バッグ＆ポーチが登場した。
【写真】LOGOS×PEANUTSのバッグ＆ポーチをすべて見る
■アウトドア感×大人かわいいの絶妙バランス
今回のコレクションで注目したいのは、スヌーピーがリーダーを務める「ビーグル・スカウト」の型押しワッペン。サファリハットをかぶったスヌーピーとウッドストックたちが、キャメルのレザー調ワッペンにさりげなく刻まれている。
カラー展開はブラックとカーキの2色。キャラクターグッズにありがちな派手さやポップさを抑え、代わりにキャンプギアのような落ち着いた配色に。秋冬のアウトドアスタイルはもちろん、カジュアルな普段使いにもマッチする。
■デイリーから通勤・通学まで使える「ミニトート」(3289円)
A5サイズのノートやタブレットがすっきり収まるサイズ感のミニトート。外ポケット1個と内ポケット2個付きで、スマホや鍵などの小物もスッキリ整理できる。丈夫なポリエステル素材だから、ちょっとした雨でも安心。ランチバッグやサブバッグとして、また近所へのお買い物にも重宝しそう。
■アクティブ派の頼れる相棒「ミニショルダー」(3289円)
フェスやスポーツ観戦、街歩きまで、アクティブなライフスタイルに寄り添うミニショルダー。外ポケット1個と内ポケット3個の計4つのポケット付きで、ミニショルダーとは思えない収納力が魅力だ。性別を問わず使えるユニセックスデザインで、パートナーとのシェアもおすすめ。
■マルチに使える「2層ポーチ」(2189円)
縦11×横16センチの手のひらサイズながら、メインポケットが2層に分かれている機能的な設計。上段にはよく使うもの、下段には予備品という使い分けができ、バッグの中の整理整頓にひと役買ってくれる。コスメポーチとしてはもちろん、充電器やイヤホンなどのガジェット収納、薬や絆創膏などの常備品入れとしても活躍。バッグインバッグとしても使いやすい。
これらの商品は、シャンブル店舗、オンラインストアで販売中(※あきるのプレイス店、笠岡店は取り扱い対象外)。秋のおでかけシーズンに向けて、新しいバッグを探している人は、ぜひこの機会にチェックしてみて。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
