高市早苗首相でも実質は「麻生太郎政権」で…懸念される財政規律派との綱引きと「健康不安説」

議員削減は「比例」を狙い撃ち

公明党の連立離脱で勃発した永田町の政局も、結局は高市早苗首相（64）の“自維政権”が誕生することになった。

当初、キーパーソンとみられていた国民民主党の玉木雄一郎代表（56）は間隙を突かれ、口あんぐり。維新、国民の３党結集を訴えた立憲民主党の野田佳彦代表（68）は旗色悪く、“そして誰もいなくなった”パターンに陥ってしまった。

10月21日に臨時国会が開かれ、首班指名選挙で第104代首相に選出された高市氏。憲政史上初の女性総理となったが、足元ではすでに“火種”がくすぶっている。政界関係者の話。

「表向きは高市早苗でも、実際は麻生太郎政権ですよ。維新との急接近もウラで動いたのは麻生氏。もともと維新の元代表・松井一郎氏とパイプがあり、麻生氏の指令を受けた萩生田光一氏が調整を行ったといわれています。自民党総裁選で小泉進次郎農相に逆転勝利を収めたのも、麻生氏による票の差配があったから。お膳立てしてもらったため、高市氏は麻生氏に頭が上がらないのです」

その結果、勇んで首相になっても、やりたいことができない可能性がある。前出の政界関係者は

「積極財政派である高市首相誕生に向け、株式市場では最高値を更新するなど、“高市トレード”がさかんです。ですが、麻生さんは典型的な財務規律派。高市さんの経済成長のために赤字国債発行もいとわぬ姿勢ですが、どこかでストップがかけられることもあるでしょう」

と指摘する。

維新は自民党側に12項目の要求案を提示した。食料品にかかる“消費税ゼロ％”や企業団体献金の禁止、さらに吉村洋文代表は“議員定数削減”を声高に訴えた。定数削減は与野党の“聖域”とも言われていたが、自民はこの要求をのむ方向だ。

「選挙区ではなく、比例の当選人数削減となるでしょう。表向きは“政治家も身を切る改革”をアピールすることですが、ウラでは比例頼みの“公明党潰し”とみられても仕方ないでしょう。“公明嫌い”の麻生さんの“ひと声”があったことは容易に想像ができます」

とは全国紙政治担当記者。

麻生氏の顔色をうかがう一方で、維新の“突き上げ”にも対処しなければならない高市氏の心労たるや、察するにあまりある。最近は“激ヤセ”もささやかれ、党首会談した玉木氏からは

「健康には気をつけて頑張ってください」

と心配された。

２年後の自民党総裁選前には解散総選挙

前出の担当記者は

「実は健康不安説は今に始まったことではなく、総裁選への立候補を模索している段階からウワサされていました。足取りがおぼつかない時があり『（総裁選に）出れるのか』と心配する議員もいたほど。更年期障害や関節リウマチを患っていたことを告白していますし、身体は決して丈夫なほうではない。杞憂に終わればいいですが……」

と語る。一部メディアは

「補正予算などのメドがつき次第、高市氏が衆院解散するのでは？」

という観測もある。

「２年後に自民党総裁選が行われるので、その前に解散選挙を行う公算は大きいですね」

と話すのは政治評論家の有馬晴海氏だ。同氏は本サイトの取材に対し、

「ただ、これから重要外交が目白押しですし、今年度の補正予選も通さないといけない。そうなると、年内の解散はまずないでしょう。来年も前半は来年度の予算を国会に通さないといけないですし、そうなると総選挙は来年後半になるのでは。維新は現在、閣外協力ですが、これが閣内協力になるくらい信頼関係を築き、そして消費税減税やガソリン減税などの国民が喜ぶ政策が実施された直後に、解散に打って出るのでは」

と分析する。

公明党の離脱から始まった政界再編。とはいえ、結局は自民党中心の政権運営であることは変わりないが、高市新首相は国民にどんな政治をみせてくれるのか――。