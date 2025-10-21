この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

「ぽっこりお腹改善方法！」と題した動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、長年多くの人々を悩ませてきたぽっこりお腹の根本に迫る改善策を語った。片岡氏はこれまで21年間で延べ4万人以上の施術経験を持ち、その知見に基づくオリジナルアプローチを解説した。



冒頭で、「ポッコリお腹を治したい、そんな方に必見です。ポッコリお腹を根本から改善したい方は、この動画をぜひ最後まで見てください」と呼びかける片岡氏。特に注目すべきは“腹筋”よりも“骨盤底筋群”の重要性だという新事実。「そもそもポッコリお腹はなぜ起きるのか？ それはこの骨盤低筋群という骨盤の一番下にある筋肉、ここの筋肉が緩むことによって骨盤が安定せず、その上にある腹筋というのが緩んでしまうことによって起こるんです」と説明。



さらに、腹筋運動だけでは根本的な解決にならないと述べた上で、「つまりは腹筋も大事なんですが、それよりも大切なのは骨盤低筋群をまず鍛えることなんですね」と強調した。骨盤周りの筋肉を意識的に鍛えることで、「ポッコリお腹というのがなくなっていきます」と力強く語る。



具体的な方法については「コメント欄に書いておきました」と締めくくり、実践的なアドバイスも惜しみなく提供。これまでの常識を覆す“骨盤底筋群”からのアプローチが、多くの視聴者に新たな希望を与えそうだ。