元自民党幹事長の石原伸晃氏（68）が21日、カンテレ「旬感LIVE とれたてっ！」に生出演。第104代首相に高市早苗自民党新総裁が選出されたことを受け、コメントした。

この日、衆院本会議での首班指名選挙で、1回目の投票で過半数を超えた高市早苗氏が初の女性首相となった。その瞬間をスタジオで見届けた石原氏は「高市さんが昨日、吉村さんと合意文書に署名した時は笑顔だったですけども、選出されたっていう瞬間、顔がピュッと険しい顔になったのが凄く印象に残りましたね。責任をこの瞬間に感じられたんだと思いました」と振り返った。

そして「10月4日に高市さんが“働いて働いて働いて”って言ったら、10日に公明党が“ハイ、さようなら”。玉木さんに“アイラブユー”とずっと言ってたのに、玉木さんは“公明党がいないならやらないよ”って。“困ったなぁ、私は総裁になったけど総理になれないかもしれない”」と名調子を披露すると、番組MCの青木源太アナウンサーからは「“かわいそうな早苗です”と自虐発言もありました」と伝えられた。

石原氏は「トントントンと1週間ですよ。政策協議1週間というのは、超短期」と驚がく。「政治経験の中で自民党と小沢・自由党と公明党が一緒になったという連立経験を、小渕内閣で経験してる。1年近く、ああでもないこうでもないと」と続け、「まず自由党の小沢さんと自民党が一緒になって、そこに公明党が入って来て。これまで野党だった、散々自民党の悪口を言ってた人達が入って来るわけですから、これは本当にびっくりしました」と語っていた。