重盛さと美、長谷川京子のYouTubeは「見たくても色気がスゴすぎて開けない」
タレントの重盛さと美（37歳）が、10月18日に放送されたバラエティ番組「痛快！明石家電視台」（毎日放送）に出演。女優・長谷川京子（47歳）について「YouTube見たくても色気がスゴすぎて開けない」と語った。
番組は今回、長谷川をゲストに迎え、関西人による長谷川のイメージを街頭調査。街の人々からは「色っぽい」「フェロモンお化け」「私らと同じ人間に思われへん」などの声が多く上がり、1位に輝いたのが「色気がスゴい」だった。
この点について、明石家さんまが「どうなんでしょうかね？」とツッコんでたずねると、長谷川は「自分でなんとも…どうしよう」と困惑。
すると、重盛は「私、（長谷川の）YouTube見たくても色気がスゴすぎて開けないんですよね」と話し、さんまは大笑い。重盛は続けて「タイトルに“女の色気＝ヒールの高さ”とか書いてて。私、スニーカー民だから、スニーカー民の一番の天敵みたいな」と語る。
そして、この日は大胆に背中を出した衣装で登場した長谷川に「きょうも背中見てください。もうキレイすぎて怖い。キレイ」と語った。
