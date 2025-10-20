バーガーキング「ワッパー祭り」10月20日から5日間限定開催！ 300店舗突破記念として人気5種のセットが各日14時から300円引きに
バーガーキングが300店舗突破記念「ワッパー祭り」開催！ 人気の5種セットが5日間・14時から300円引き！
バーガーキングが、300店舗突破を記念して「ワッパー祭り」を開催します！ 期間中、対象5種のワッパーセットが、なんと300円引きになるんです！
期間は10月20日（月）から10月24日（金）までの5日間限定。各日14時から、公式アプリでお得なクーポンが配信されます。
対象は、人気No.1の『ワッパーチーズ セット』（通常990円→690円）や、ボリューム感のある『ダブルワッパーチーズ セット』（通常1,340円→1,040円）。
さらに『スモーキーBBQワッパーセット』（通常970円→670円）、『テリヤキワッパーセット』（通常970円→670円）、『スパイシーワッパーセット』（通常970円→670円）と、多彩なラインナップが揃いました。
クーポンは店内飲食・テイクアウトどちらも利用可能です！ （※一部店舗を除く）
バーガーキングが300店舗突破を記念して5種のワッパー® セットが最大30％オフ300円引きになる「ワッパー® 祭り」開催！5日間限定各日14時から公式アプリ限定クーポンを配信！
【期間限定】10月20日（月）〜10月24日（金）各日14時から
株式会社ビーケージャパンホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 一裕）は、2025年10月20日（月）〜10月24日（金）の5日間限定で各日14時から『ワッパー® チーズ セット』『ダブルワッパー® チーズ セット』『スモーキーBBQワッパー® セット』『テリヤキワッパー® セット』『スパイシーワッパー® セット』の対象商品5種のワッパー® セットが通常価格より最大30％オフの300円引きでお楽しみいただける「ワッパー® 祭り」を開催いたします。
バーガーキング® はおかげさまで300店舗突破、そして2022年7月〜2025年9月の39か月連続で既存店売上高が前年比を上回り、継続した成長を続けております。
いつもバーガーキング® をご愛顧いただいている皆様への感謝を込めて、フレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）が付いた対象5種のワッパー® セットが5日間限定で各日14時から、通常価格より最大30％オフの300円引きでお楽しみいただけるお得なクーポンを公式アプリにて配信いたします。
対象商品は、バーガーキング® 自慢の直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー『ワッパー® チーズ』、直火焼きの100％ビーフパティを2枚重ねたボリューム感のある『ダブルワッパー® チーズ』、スモーキーなおいしさが特長の“ブルズアイ™ BBQソース”を使用した『スモーキーBBQワッパー® 』、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の旨味あふれるテリヤキソースで仕上げた『テリヤキワッパー® 』、旨辛スパイシーソースが食欲をそそる『スパイシーワッパー® 』のセット5種です。
店内飲食・テイクアウトどちらもご利用いただけます。
ぜひこの機会にバーガーキング® 公式アプリをダウンロードの上、対象商品5種のワッパー® セットが通常価格より最大30％オフの300円引きでお楽しみいただけるお得なクーポンをご利用いただき「ワッパー® 祭り」をお楽しみください。
「ワッパー® 祭り」キャンペーン概要
対象商品5種のワッパー® セットを通常価格より最大30％オフの300円引きでご提供するクーポンを、2025年10月20日（月）〜10月24日（金）の5日間限定で各日14時からバーガーキング® 公式アプリにて配信いたします。
対象商品：ワッパー® チーズ セット
価 格：990円→690円（300円引き）
対象商品：ダブルワッパー® チーズ セット
価 格：1,340円→1,040円（300円引き）
対象商品：スモーキーBBQワッパー® セット
価 格：970円→670円（300円引き）
対象商品：テリヤキワッパー® セット
価 格：970円→670円（300円引き）
〈注意事項/利用条件〉
※クーポンのご利用には、バーガーキング® 公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。
※既にアプリ会員の方も割引が適用されます。
※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）付きです。サイズの変更はできません。
※セルフレジ、有人レジではQRコードをスキャンすることでクーポンをご利用いただけます。
※ドライブスルーでご注文の際には4桁の番号をお伝えいただき、お会計窓口にてQRコードを従業員にご提示ください。
※クーポンは各日14時以降にご利用いただけます。
※クーポンは各日14時以降表示されます。
※クーポンの有効期限等は、予告なく変更となる場合がございます。
※1会計3セットまでご利用いただけます。
※他の割引サービスとの併用はご遠慮ください。
※一部店舗では取り扱っておりません。
※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。
※デリバリーでは承っておりません。
※クーポン内容の変更は承っておりません。
※機器のメンテナンスにより販売できない時間帯がございます。
※金額は全て総額表示（税込み価格）です。
※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。
※画像はイメージです。
※下記店舗では、「ワッパー® 祭り」キャンペーンを実施しておりません。予めご了承ください。
バーガーキング® 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）
バーガーキング® 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）
