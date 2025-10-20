バーガーキング「ワッパー祭り」10月20日から5日間限定開催！ 300店舗突破記念として人気5種のセットが各日14時から300円引きに

バーガーキングが300店舗突破記念「ワッパー祭り」開催！ 人気の5種セットが5日間・14時から300円引き！

（以下、プレスリリースより）

バーガーキングが300店舗突破を記念して5種のワッパー® セットが最大30％オフ300円引きになる「ワッパー® 祭り」開催！5日間限定各日14時から公式アプリ限定クーポンを配信！

【期間限定】10月20日（月）〜10月24日（金）各日14時から

株式会社ビーケージャパンホールディングス（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：野村 一裕）は、2025年10月20日（月）〜10月24日（金）の5日間限定で各日14時から『ワッパー® チーズ セット』『ダブルワッパー® チーズ セット』『スモーキーBBQワッパー® セット』『テリヤキワッパー® セット』『スパイシーワッパー® セット』の対象商品5種のワッパー® セットが通常価格より最大30％オフの300円引きでお楽しみいただける「ワッパー® 祭り」を開催いたします。

バーガーキング® はおかげさまで300店舗突破、そして2022年7月〜2025年9月の39か月連続で既存店売上高が前年比を上回り、継続した成長を続けております。

いつもバーガーキング® をご愛顧いただいている皆様への感謝を込めて、フレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）が付いた対象5種のワッパー® セットが5日間限定で各日14時から、通常価格より最大30％オフの300円引きでお楽しみいただけるお得なクーポンを公式アプリにて配信いたします。

対象商品は、バーガーキング® 自慢の直火焼きの100％ビーフパティにコクのあるチェダーチーズを合わせた人気No.1メニュー『ワッパー® チーズ』、直火焼きの100％ビーフパティを2枚重ねたボリューム感のある『ダブルワッパー® チーズ』、スモーキーなおいしさが特長の“ブルズアイ™ BBQソース”を使用した『スモーキーBBQワッパー® 』、焦がしねぎと赤味噌が隠し味の旨味あふれるテリヤキソースで仕上げた『テリヤキワッパー® 』、旨辛スパイシーソースが食欲をそそる『スパイシーワッパー® 』のセット5種です。

店内飲食・テイクアウトどちらもご利用いただけます。

ぜひこの機会にバーガーキング® 公式アプリをダウンロードの上、対象商品5種のワッパー® セットが通常価格より最大30％オフの300円引きでお楽しみいただけるお得なクーポンをご利用いただき「ワッパー® 祭り」をお楽しみください。

バーガーキング® 公式アプリダウンロードURL

https://www.burgerking.co.jp/dist/store.html

「ワッパー® 祭り」キャンペーン概要

対象商品5種のワッパー® セットを通常価格より最大30％オフの300円引きでご提供するクーポンを、2025年10月20日（月）〜10月24日（金）の5日間限定で各日14時からバーガーキング® 公式アプリにて配信いたします。

対象商品：ワッパー® チーズ セット

価 格：990円→690円（300円引き）

対象商品：ダブルワッパー® チーズ セット

価 格：1,340円→1,040円（300円引き）

対象商品：スモーキーBBQワッパー® セット

価 格：970円→670円（300円引き）

対象商品：テリヤキワッパー® セット

価 格：970円→670円（300円引き）

対象商品：スパイシーワッパー® セット

価 格：970円→670円（300円引き）

〈注意事項/利用条件〉

※クーポンのご利用には、バーガーキング® 公式アプリのダウンロードと会員登録が必要です。

※既にアプリ会員の方も割引が適用されます。

※セットはフレンチフライ（S）とドリンク（Ｍ）付きです。サイズの変更はできません。

※セルフレジ、有人レジではQRコードをスキャンすることでクーポンをご利用いただけます。

※ドライブスルーでご注文の際には4桁の番号をお伝えいただき、お会計窓口にてQRコードを従業員にご提示ください。

※クーポンは各日14時以降にご利用いただけます。

※クーポンは各日14時以降表示されます。

※クーポンの有効期限等は、予告なく変更となる場合がございます。

※1会計3セットまでご利用いただけます。

※他の割引サービスとの併用はご遠慮ください。

※一部店舗では取り扱っておりません。

※店舗の状況により、販売を一時中止する場合がございます。

※デリバリーでは承っておりません。

※クーポン内容の変更は承っておりません。

※機器のメンテナンスにより販売できない時間帯がございます。

※金額は全て総額表示（税込み価格）です。

※予告無く商品設計、価格が変わる場合がございます。

※画像はイメージです。

※下記店舗では、「ワッパー® 祭り」キャンペーンを実施しておりません。予めご了承ください。

バーガーキング® 東京競馬場店（東京都府中市日吉町1-1 フジビュースタンド 2F フードコート）

バーガーキング® 京都競馬場店（京都府京都市伏見区葭島渡場島町32 京都競馬場 1F フードコート）

バーガーキング® ブランドについて

1954年に設立されたバーガーキング® ブランドは、世界100カ国を超える国々と米国において、19,500店舗以上で事業展開しているファーストフードハンバーガーチェーンです。

バーガーキング® ブランドは、レストランブランドインターナショナル（TSX,NYSE:QSR）が保有しています。

（レストランブランドインターナショナルは総売上が350億ドル超、総店舗数28,000超を展開する世界最大規模のファーストフードレストラン企業です。）

日本では、株式会社ビーケージャパンホールディングスが国内マーケティング、店舗運営の全権を担い、新規FCの育成やメニュー開発、販売戦略などの機能を保持し、更には店舗開発・新規出店への包括的責任を負っています。

会社概要

会 社 名：株式会社ビーケージャパンホールディングス

代 表 者：代表取締役社長 野村 一裕

本社所在地：東京都千代田区一番町23-3 フロントプレイス千代田一番町 2F・3F

U R L：https://www.burgerking.co.jp

