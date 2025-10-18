この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「しのじチャンネル」を運営する主婦YouTuberのshinoさんが、「【ダイソー&セリア】こりゃコスパ良すぎ…！！使って納得、収納_便利グッズ#72」と題した動画を公開。日々の家事や収納に役立つ100均グッズを実際に使いながら、主婦目線でその魅力や課題を徹底レビューした。



冒頭では「ずーっと気になっていた収納グッズや便利グッズなど、実際に使ったり収納したりしながら、徹底的に購入品紹介していきたいと思います」と意気込み。今回紹介したのは、ダイソーのアイスボールメーカーや爪磨き、セリアのスプレーボトルホルダーや配線コードフックなど、主婦ならではの視点で厳選した商品たちだ。



注目を集めたのは「アイスボールメーカー」。「大きな氷ってなんだか美味しく感じるわけ。なんでだろうね、なんとなく美味しい気がする」とコメントしつつ、「カチッと閉まる感じで、ただ乗せるだけじゃない感じっていうのかな。カチッと閉められます。これも結構ポイントとしては大きい」と、使いやすさにも太鼓判。しかし「取り出しやすさはダイソーのほうが良かったけど、すんごい綺麗な丸氷というわけではいかない」と、正直な使用感も明かした。



さらに、爪磨きについては「めっちゃ綺麗になってる。やっぱ綺麗になるとテンション上がる」と高評価を付けつつも、「プラスチックのとこがちょっと痛いので、やっぱり4面のやつの方がいいのかも」と改良の余地も指摘した。



セリアのスプレーボトルホルダーについては「透明だから、木目調の我が家にも邪魔せずに。これはいいわ」と絶賛。「私ってさ、100均が大好きだから、100均のものをとにかく使いたいわけ。そこにこだわりがあるのよ」と、100均愛を語る場面も。



また、配線コードフックでは「もっと早くやればよかったじゃないですか。綺麗綺麗、いい」との本音が飛び出し、すっきり片付く光景に満足げな様子を見せた。最終的には「透明って最強じゃない？めちゃくちゃいいよね」と強調し、100均アイテムへの信頼感を表現した。



動画の締めくくりでは、娘さんのチアリーディングを応援しながらの親心も交え、「好きなことをたくさん見つけて、楽しい人生を送って欲しいな」と母親としての温かい言葉で動画を結んでいる。「ベラベラおしゃべりをしながら、100均購入品紹介を中心にDIYや収納、主婦の日常をアップしているチャンネル」とアピールしつつ、次回配信への期待も寄せた。