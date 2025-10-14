この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏、独自の健康論「バランスが取れていないと、綺麗も元気も遠のく」

「キレイも元気も手に入れる３つのこと」と題された動画で、カイロプラクター＆炭酸セラピスト®︎の片岡夕美子氏が、自身の健康・美容のために欠かせない三大要素について熱く語った。動画の冒頭で片岡氏は「綺麗も元気も手に入れたいなったらしてほしいこと。3つが全て揃っていないと、綺麗も元気にもどんどん遠のいていってしまう」と、健康と美を両立するための「3本柱」が不可欠であると語る。



まず挙げられたのは“姿勢”。片岡氏は「私たちの体は姿勢を良くすることで、内臓機能というのがしっかりと動くことができます」と述べ、正しい姿勢が持つ身体内部への好影響を強調した。



次に強調されたのは“栄養バランス”。「この成分だけ摂っていればいいというふうに私たちの体はできていません」と片岡氏は警鐘を鳴らし、「まるっとバランスよく栄養を摂ることによって、私たちの体っていうのは、綺麗も元気にも手に入れることができます」と語った。



3つ目は“マインド”。精神的なバランスの重要性について、「精神のバランスが摂れていないと、いくらいい栄養を摂り、姿勢が良かったとしても、綺麗も元気も遠のいてしまいます」と断言。さらに「よく笑い、よく楽しみ、たまに辛いときはなく、こういう喜怒哀楽っていうのをしっかりと味わい、噛み締め、行動すること」が心身の健康への近道だと説いている。



片岡氏は動画の最後で「姿勢も良くして、栄養もバランスよく、マインドもバランスとれた体が手に入り、綺麗も元気にも手に入れることができるので、ぜひ一緒に頑張っていきましょう」と視聴者に呼びかけ、エールを贈った。