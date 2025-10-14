この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

海外不動産投資家の宮脇さき氏が、自身のYouTubeチャンネルで「あなたの銀行口座が突然凍結されるかも…もしもの時に備えるべきことをお教えします！」と題した動画で、海外在住者が直面する日本の銀行口座凍結や資産の引き出し制限などのリアルな問題について語った。



冒頭、「為替の手数料とか、送金手数料とか、ある意味嫌がらせのような、そういう状況になって、口座に残っているお金がなかなか出せない」と警鐘を鳴らした宮脇氏。自身の経験や視聴者からの質問をもとに、長く海外に住んでいると「日本の銀行口座が凍結して使えなくなったりすると、結構大変」と実情を明かした。



なぜ日本の銀行は海外居住者の口座維持を拒むのか、その主因について「世界から監視が厳しくなったから、銀行側にとってめんどくさく、リスクも高い」という事情を解説。さらに「定期的に各国相互審査が厳しく、評価が低いと国際的信用問題にもなりかねない」と、グローバルな規制強化の影響を指摘した。口座の凍結は「ある日突然利用できなくなった」、「いきなりハガキが届いて、口座を整理せざるを得なくなる」など、実際の事例を交えながら紹介している。



加えて、「本人の出国後は新たに銀行口座を作れない」「ATMやネットからの国内送金も制限される」など、海外転居で生じる具体的な不都合も解説。NISA口座やクレジットカードの利用停止、証券口座の制限も含め、「海外に移住するタイミングで、その辺も整理する必要があります」と強調した。



困った時の選択肢として、メガバンクの非居住者専用サービスやソニー銀行、SMBC信託銀行プレスティア、ゆうちょ銀行の代理人制度など、「口座維持のためには渡航前の事前準備が不可欠」とアドバイス。また、日本の携帯番号や運転免許証の維持、「SMS認証がないと何もできない時代」とその重要性を説いた上で、「Wise（ワイズ）」など国際送金サービスの有効活用も勧めている。最後に宮脇氏は、「海外に移住すると、銀行口座や証券口座が使えなくなってしまうので、その準備をして出ないといけない」と呼びかけ、動画を締めくくった。