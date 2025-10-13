この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

実業家のマイキー佐野氏が核心を突く！NPU偏重の盲点とCPU逆襲の論理『AIチップ戦争の裏側。SoftBankが仕掛ける“CPU逆襲のシナリオ”』

YouTubeチャンネルで公開された「AIチップ戦争の裏側。SoftBankが仕掛ける“CPU逆襲のシナリオ”」では、実業家のマイキー佐野氏がソフトバンクとArm、そして最新AIチップ事情を深掘りしている。佐野氏は「Arm自体が、このNPUよりもCPUの方がAI処理が早いのはなぜか」と問題を突きつけ、マーケットの論点を正面から整理した。



冒頭、ソフトバンクのIntelへの出資やCPU重視に傾く背景に触れ、「なぜソフトバンクはそこまでCPUにこだわるのか」という疑問を起点に議論を展開。理解の前提としてCPU/GPU/IPU/NPU/XPUを一気に整理し、CPU＝「会社の総合社員」、GPU＝「デザイン特化社員」、NPU＝「新人AIエンジニア」、XPU＝「スペシャリスト集団」といった比喩で役割を可視化した。この整理だけでも、単なる“GPU一強”の思い込みを壊す威力がある。



本題はここからだ。NPUがエッジで脚光を浴びる一方で、NPU対応のソフト開発は極めて複雑で、各社が独自実装を競っている現実がある。OSから直接呼び出される中核は依然としてCPUであり、互換性と実装コストの観点で“まずCPUを強化する”という選択は合理的だというのが佐野氏の見立てである。過去、GPUもプログラミングが難物だったが、NVIDIAのCUDAが“通訳”として普及を押し上げた。NPUも同じ道を辿り得るが、今はまだ道半ばというわけだ。



Armの戦術にも踏み込む。Armは設計とのISAライセンスを供給するファブレスの中核プレイヤーで、AppleやGoogleの背後にいる“共通語”の提供者である。今回取り上げたのはArmの「CSSプラットフォーム」。CPU/GPUだけでなく周辺まで含めてセットで提供し、データセンター向けの新CPU「C1」でAI処理を最大5倍に引き上げるとする。要は、NPU偏重に流されず“CPUを頭脳として底上げ”することで、当面のAIワークロードを実用速度まで持ち上げる作戦だ。さらに、ソフトバンク傘下のGraphcoreも押さえており、CPU中核＋専用アクセラレータ取り込みの二段構えで布陣を固める。



周辺プレイヤーの位置づけも明確だ。Oracleはデータベースと運用設計で“図書館のOS”を仕切る存在、Broadcomはネットワーク/インフラの土台を敷く存在として、データセンター経済圏の勝ち筋を支えている。単に“どのチップが速いか”ではなく、“どの層がどの論理で稼ぐのか”まで俯瞰する視点が貫かれている点が本編の強みである。



CPU逆襲の論理構成――なぜ今CPUなのか、NPUの壁は何か、Armのセット戦略はどこに効くのか――は、比喩と具体例の往復で腑に落ちる作りだ。各章のつながりを追うと、数値だけでは見えない「実務で動く選択」が浮き彫りになる。興味のある読者は、比喩の裏で提示される前提条件や、C1の位置づけ、NPU普及に必要な“第二のCUDA”の条件に注目して視聴すると理解が一段深まる。

本編は、AIチップ選定や半導体戦略を検討する実務家・投資家にとって、判断材料の整理に資する有用な指針となるはずだ。