【忘れられない出産の記憶】衝撃からエンドレス抱っこ「寝て？」【第10話まんが】#ママスタショート
「出産」。それは女性の人生で一二を争う大仕事。新たな生命をこの世に送り出すという大役を果たしたママたち。そんな素晴らしい経験をしたママたちの感動と笑い（？）の「忘れられない出産の記憶」に関するエピソードをご紹介します。
今回は、わが子の可愛さにメロメロになったママに起こった一件です。
出産を乗り越えようやく対面したわが子。あまりの可愛さにびっくりしたと話すママ。その可愛さは、想像を遥かに凌駕（りょうが）するほどだったのだそう。唯一無二の存在で、世界で一番の宝物ですものね。きっと可愛くてたまらなかったのでしょう。
朝
わが子を抱っこしてその可愛さにニコニコ
昼
わが子を抱っこしてその可愛さにニコニコ
夜
わが子を抱っこしてその可愛さに（以下略）
看護師さん「いいかげんに寝なさい！ 体を休めるのもママの仕事なのよ！」
エンドレスで抱っこし続けていたところ、看護師さんから厳しいご指摘が。きっと指摘されなかったらすべてを忘れてひたすらわが子を愛でていたことでしょう。
忘れられない出産の記憶、みなさんもありますか？
原案・ママスタ 編集・編集部
