YouTubeチャンネル「dcjanelle」では、子猫が犬の“ある部位”を捕まえようとする様子が配信され、動画のコメント欄には「なんて愛らしい攻防！」「子猫のやんちゃぶりが最高にかわいい」の声が続出しました。

犬「まあいいか……」

注目を集めたのは「video 36: Cute ADORABLE kitten tries to steal dog’s tongue （as seen on Ellen!!）」という動画。くつろぐ大型犬と、そばにちょこんと座る子猫のショットでスタートします。サイズも種族も違う2匹ですが、ぴったりと寄り添う様子に普段からの仲良しぶりがうかがえますね。

平和そのものの穏やかなムードに、大型犬がのんびり大あくび。口からちらりとのぞいた長い舌に気付いた子猫が、ムクッと立ち上がります。「何これ？ 気になるニャ……」とでも言うように、犬の舌に小さな前足をチョン！

驚いた犬は「なんだなんだ？」と思わず顔を背けつつも、怒ることはありません。それをいいことに、子猫は犬の口にちょっかいを出します。「もう1回！ さっきの、もう1回見せてニャ！」とおねだりしているみたいですね。

犬は「ちょっとびっくりしたけど、まあいいか……」といった雰囲気で、またゆったりあくびを繰り返しました。チラチラと出たり引っ込んだりする舌に、子猫は興味津々。捕まえようとやっきになって、最後にはまたタッチに成功し……という展開です。

動画を見た人からは「犬の器の大きさに感動した」「子猫の探究心がすごい！」など、どちらの動物にも愛あるコメントが多数寄せられていました。子猫の好奇心と、犬の“神対応”をぜひチェックしてみてください。