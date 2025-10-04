Amazonプライムデー先行セールが開始！ミネラルウォーターやお茶などの「飲料」が最大37％オフに
今回は、お水やお茶、コカ・コーラなどの飲料から、プライスダウンしている商品をピックアップ。日々の生活に欠かせないものだからこそ、この機会にまとめ買いしておくと家計も大助かりです。
→ Amazon「飲料」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
「い・ろ・は・す 天然水」のラベルレスボトル
コカ・コーラ い・ろ・は・す天然水ラベルレス 560ml ×24本
2,055円 → 1,663円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
やわらかい口当たり。アイリスオーヤマ「富士山の天然水」
アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) 天然水 2L ×9本 ラベルレス 富士山の天然水 バナジウム含有 水 ミネラルウォーター ペットボトル 静岡県産 ケース 2リットル ボトル 2000ml【Amazon.co.jp限定】
1,101円 → 889円（19%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
香ばしくて、後味すっきり。「やかんの麦茶」
【Amazon.co.jp限定】CCL やかんの麦茶 from 爽健美茶 ラベルレス 2LPET×8本
1,664円 → 1,331円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
急須でいれたような香りと旨み。ラベルレスボトルの「綾鷹」
1カ月分ストックできる30本入り。「おーいお茶 濃い茶」
[機能性表示食品] 伊藤園 ラベルレス おーいお茶 濃い茶 460ml×30本 スマートボトル
2,273円 → 1,980円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
強めの炭酸ガスで爽快な味わい。「ウィルキンソン タンサン」
ココロとカラダをリフレッシュ。「コカ・コーラ」
糖分ゼロ、保存料ゼロ、合成香料ゼロの「コカ・コーラ ゼロ」
2,082円 → 1,882円（10%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
スポーツ後の水分補給に欠かせない。アクエリアス24本セット
血中コレステロールが気になる方に。「カゴメ トマトジュース」
カゴメ トマトジュース 食塩無添加 200ml紙パック×30本(毎日1本30日分 機能性表示食品 リコピン GABA 血圧 善玉コレステロール)【Amazon.co.jp限定】
2,970円 → 2,525円（15%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
常温保管できる。伊藤園の「1日分の野菜」200ml×30本
【Amazon.co.jp限定】伊藤園 1日分の野菜 30日分BOX (紙パック) 200ml×30本
2,970円 → 2,200円（26%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
お得な大容量600ml。冷たくても常温でも美味しいブラックコーヒー
Fire(ファイア) キリン ワンデイ ブラック コーヒー 無糖 600ml 24本 ペットボトル
2,355円 → 2,160円（8%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
ゴクゴク飲めて、すっきり後味。「ネスカフェ エクセラ ボトルコーヒー 無糖」
ネスカフェ ボトルコーヒー エクセラ 無糖 ラベルレス 900ml×12本,アイスコーヒー,ペットボトル
2,333円 → 1,480円（37%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
まろやかですっきりとした味わい。キッコーマン「おいしい無調整豆乳」
【Amazon.co.jp限定】キッコーマン おいしい無調整豆乳SOYMILK DAYS 1000ml×6本
1,729円 → 1,383円（20%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
その他のおすすめ商品
サントリー-196℃ ストロングゼロ ダブルレモン [ チューハイ 500ml×24缶 ]
4,413円 → 3,838円（13%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
Contrex(コントレックス)PET 1.5Lｘ12本 [正規輸入品] 超硬水(サステナブル対応テザードキャップ)
2,380円 → 1,692円（29%オフ）
（価格・在庫状況は記事公開時点のものです）
→ Amazon「飲料」はこちら
→「Amazon プライム感謝祭」はこちら
※お酒は20歳になってから。飲酒運転は法律で禁止されています。妊娠中や授乳期の飲酒は、胎児・乳児の発育に悪影響を与えるおそれがあります。お酒は適量を。飲んだ後はリサイクル。
プライム感謝祭でポイントアップ ＆ 100,000ポイントが当たるチャンスも
イベント期間中、エントリーして合計10,000円以上の購入を対象にポイント還元率がアップ。また、キャンペーン対象商品を合計10,000円以上購入で100,000ポイントが当たる大抽選会に自動エントリーされます。
→キャンペーン詳細ページを見る
※上記の商品情報は記事公開時のものです。変更や売り切れ、値段が変更されている可能性もありますので、それぞれの販売ページで詳細をご確認ください
※タイムセールの詳細および表示価格についてはタイムセール規約、各商品の詳細ページをご確認ください
※記事で紹介した商品を購入すると、売上の一部がライブドアニュースに還元されることがあります