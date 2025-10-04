猫と「どっちの手ゲーム」（どっちの手に持っているかを当てるゲーム）で遊んでみたら…？1回も正解できない猫の様子がかわいすぎると話題で、動画は1540万再生を突破。「おもしろいw」「遊んでもらえて嬉しそう！」など、たくさんのコメントが寄せられています。

【動画：猫と『どっちの手に入っているかゲーム』した結果…】

ゲームに挑戦する猫

Instagramアカウント『chapsssssal』に投稿されたのは、飼い主さんの手の中に物を隠してどっちに入っているかを当てる「どっちの手ゲーム」を楽しむ猫の様子です。動画に登場するのは、ちょっぴり太り気味（飼い主さん談）の愛嬌たっぷりの三毛猫、「チャプサル」ちゃん（1歳）。この日飼い主さんは、床で寝そべっていたチャプサルちゃんと一緒に「どっちの手ゲーム」を楽しむことにされたのだそうです。

飼い主さんが左右の手のひらで小さな物を行ったり来たりさせてから左手の中に隠すと、チャプサルちゃんは飼い主さんの右手をちょいちょいとタッチしてきたのだとか。「ブッブー！」というように両手の中を見せると、不正解だったチャプサルちゃんは心なしか戸惑っている様子。

また間違えちゃった？

第2回戦開始。飼い主さんが左右の手のひらで小さな物を行き来させると、チャプサルちゃんは獲物を追うときのように首を振りながら、一生懸命見つめていたといいます。

飼い主さんは小さなものを左手の中に隠しましたが、今度もチャプサルちゃんは飼い主さんの右手をちょいちょいとタッチして不正解の方を選んでしまったのだそう。飼い主さんが両手を開いて正解発表をすると、チャプサルちゃんはきょとんとしていたのだとか。

勝ち負けよりもちょいちょいが大事

第3回戦開始。飼い主さんは小さなものを右手に隠しましたが、チャプサルちゃんは飼い主さんの左手をちょいちょいしてしまい、またもや不正解の方をチョイスしてしまったといいます。

なぜか全問不正解となってしまいましたが、チャプサルちゃんは正解・不正解よりも、飼い主さんと遊ぶ時間を心から楽しんでいたようだったとのことでした。

投稿には、「できないところがかわいい」「ない方を正しく選んでいますねw」「当てられなくてもちゃんと選んでくれるところが賢いですね！」「飼い主さんを勝たせてくれているのかもw」など、たくさんの絶賛コメントが寄せられています。

Instagramアカウント『chapsssssal』では、この他にも猫のかわいい姿をたくさん観ることができます。

写真・動画提供：Instagramアカウント「chapsssssal」さま

執筆：藤井花音

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。