Photo: 小暮ひさのり

買い切り型クラウドストレージpCloudが最大70%OFFのセールを10月8日（水）まで開催中！

今選ぶなら「買い切り」でしょう。

僕らはストレージが足りません。スマホでは写真や動画、音楽。PCでは仕事のデータなど、さまざまなファイルが大容量化しているこの時代、それらの保存場所も必要になってきます。

これが難しい問題でして…。

と、一長一短。

多くの人は、手軽さ重視でクラウドのサブスクを選んでいるのでは？ 僕もそうなのですが、ひとつめちゃくちゃ時代にマッチしているサービスがあるんです。それが「pCloud」。2013年にスイスでスタートし、現在2200万人を超えるユーザーが利用しています。

なんとこのサービス、一度買えば月額課金不要で99年、もしくはアカウント所有者が死ぬまでクラウドのストレージが使える「生涯」プランがあります。つまり買い切り型。

クラウドストレージのどこでもアクセスできる手軽さを、NASのような買い切りで手に入る。そんないいとこどりのサービスになっているのです。

Image: pCloud

値段と容量はこんな感じ。手軽な500GBプランは199ドル（約3万円）からはじめられますが、今ならセールで1TBで199ドル（約3万円／70%オフ）、2TBで279ドル（約4万1000円／66%オフ）、10TBで799ドル（約12万円／62%オフ）になっているんです！ 期間は10月8日（水）まで。

容量を買い増しすれば最大17.5TBまで拡張できて、増えゆくデータに柔軟に対応できるのも良いところ。PC用だけでなくスマホ用アプリも用意されているので、手持ちのガジェットで幅広く使えますよ。

今回はpCloudのレビューをお届けするのですが、結論からいいます。今買っておくのが正解だと思います。

もはやローカルストレージ。PCの容量不足これで解決じゃん

Photo: 小暮ひさのり

まず、PCでの使い方から。

pCloudには、PC／Mac用のアプリが用意されているのですが、これがまた神がかっています。インストールしないと契約した意味ないまであるので、まずはインストール方法からざっくりと紹介していきますね。

アプリのダウンロードページから、対象のコンピューター向けアプリをダウンロード（今回はMac用）。セットアップファイルを実行し、画面の指示に沿ってセットアップとサインイン。

Image: 小暮ひさのり

インストール後はメニューバーのpCloud Driveアイコンから「ドライブを有効にする」で、システム拡張機能を有効にします。

この際、Apple Silliconチップを搭載したMac（M1以降）では、リカバリーモードから設定変更も必要。ちょっと手順が増えますが、公式のインストールガイドが写真付きで説明されていますので、そちらを参考に進めていきましょう。

Image: 小暮ひさのり

インストールと権限の許可などが済むと、FinderにpCloud Driveが追加されます。インターネット上にあるオンラインストレージが「仮想ドライブ」としてMacに「接続」されるのです。

GIF: 小暮ひさのり

おかげで、カメラのSDカードのバックアップだって、pCloud Driveへドラッグ＆ドロップするだけ。まるで外付けSSDやHDDにアクセスする感覚ですねー。

ちなみに、一時領域やキャッシュを上手く使っているので、ファイルのコピー自体は一瞬。その後、一時領域から順次オンラインにアップロードしていくといった流れ。転送速度は爆速ではないけど、バックグラウンドでやってくれるので、作業が止まらないのがGood。

こうして、物理的なモノを持ち歩かなくても、接続しなくても、ポートを占有されずに、落として無くすこともなく。安心して「見えないストレージを常に備える」ことができるんです。

Image: 小暮ひさのり

他にも、コンピュータごとに主要なフォルダのバックアップや、フォルダを指定した同期に対応しているのも便利。こうしてバックアップしておけば、意図せぬトラブルでMac/PCをリセットすることになってもファイルは無事です。

他のPCからもブラウザでpCloudにアクセスしてファイルを取り出せるので、ファイルの紛失は起こりません。ネット接続が基本な今の時代、pCloudは理想的な拡張ストレージといえるんじゃない？

スマホ写真・動画の保存先の救世主

Photo: 小暮ひさのり

気づいてしまった。スマホの写真や動画も、全部ここで済むことを。

スマホカメラの高画質化に伴い、写真や動画のデータサイズも大きくなっていますよね。気がつくと僕のスマホのストレージもパンパン。外付けHDDにコピーしなきゃ…とか思っていたんですが、今ならpCloudが答えでした。

だって、外付けHDDやSSDだと「見たいときに見返す」ができないじゃないですか。でも、pCloudなら物理的な接続なしにすぐ見返せるのが最高だなって。

最近は、NAS（ネットワークHDD）でも同じようなことができますけど、NASは常時電源を入れておかないといけないですし、外部からのネットワークアクセスの設定もちょっと上級者向け。一方pCloudなら…

Image: 小暮ひさのり

アプリをインストールして自動アップロードをONにするだけでOKでした。

Wi-Fi接続時のみアップロードされる設定にもできるので、アップロードでギガが消費されることもありませんし、見返したいときにはすぐに見返したり、オリジナルファイルをダウンロードできます。

また、アップロード済みの写真や動画は、まとめてスマホから削除できるのも気が利いています。おかげで、スマホのストレージをサクッと空けることに成功しました。

最近、スマホってどれも高額。ストレージを盛るとさらに値段が高くなっていきますよね…。

だったら写真・動画は「pCloud」へうまく逃がして、ストレージの容量を盛らずに安めのベースモデルを購入する …ってのも、出費を抑えた賢い買い方なのかも？

家族や友達へのシェアも共有機能でお手軽に

Image: 小暮ひさのり

自分だけが便利になる…ではないのも、今どきのクラウドサービスの良いところ。

pCloudにもファイル共有機能が用意されていて、ファイルの共有リンクを作成したり、自分の共有フォルダにチームメンバーを誘ったりすれば、共同のファイル置き場としても使えます。

仕事で社外の人に資料を提出するときも、右クリックからリンクを作ってURLを伝えるだけですからスムーズ。ファイル共有サービスを使わずとも済むのはありがてえ…。スマホの写真を家族や友人に送る際も、共有リンクは便利ですね。

メッセージアプリに写真を貼り付けるよりも共有リンクをシェアする方がお手軽だし、複数人に送るならなおさら共有リンクが便利。送信に使うデータ量も抑えられます。

共有リンクはパスワードで保護できるので、セキュリティも高くて安心してシェアできるのがいいですねー。

Image: 小暮ひさのり

個人的に「それな！」ってなったのが、ファイルの変更履歴を保存しているところ。

pCloud上のファイルは30日前まで（Premium／生涯プラン）、または15日前まで（フリープラン）復元することができ、有料の拡張アドオンで最大1年まで追加延長もOK。

おかげで「変更前のデータがほしい」「共有者に上書きされてしまった…」みたいな絶望的な状況でもリカバリーできます。あなたが神か…。

軍事レベルのセキュリティがファイルを安全に保護

pCloudはセキュリティ大国として名高いスイス発のサービス。データの安全性やプライバシーへの取り組みもひじょーーーーに強固なんです。

すべてのファイルは、転送中と転送後に256ビットAES方式で暗号化して保護され、転送時にはTLS/SS+チャネル保護が適用され、データが安全に運ばれます。

AES方式はWi-Fiにも使われている暗号化技術なので、僕らの生活にも身近ですが、実は「軍事レベル」ですごいヤツ。

【256ビットAES】 256ビットAESは暗号化を解く鍵の組み合わせが 2の256乗通りあり、10進数でいえば78桁。 「億」は8桁、「兆」は12桁、「京」は16桁、「垓」は20桁、「無量大数」が68桁。78桁とかもう単位が無いよ…レベルの組み合わせ。総当たり攻撃では、スパコンを使っても解析に数百万年〜数百兆年かかるといわれるヤツ。 少なくとも僕らの寿命が尽きるまでは、解析されることはないでしょう。

日本でも、2023年に「ASP・SaaSの安全・信頼性に係る情報開示認定制度」の認定を受け、国内でもpCloudの厳格なセキュリティ基準とプライバシー保護への継続的な取り組みが認められています。

それでも不安な人に向けて「pCloud Encryption」という暗号化処理をPC上（端末側）で行なう有料オプションも用意されていたりと、ガチガチのガチ。

さすがに安心していいヤツかなって思うんだ。

今後物価は高くなっていく。今のうちに「生涯」続くものを

昨今のインフレによって、モノだけでなくサービスまで値上がりラッシュ。

気がつけば、サービス関連の固定費も値上げのお知らせが乱舞しています。そんな時代だからこそ、今の価格で買い切れるサービスは今後どんどんメリットが大きくなる可能性がありますよね。

Image: pCloud

そんな未来の自分が助かるかもしれない、pCloudの「生涯」プランをもう一度。

手軽に始められる500GBから、潤沢な2TB、さらにモリモリ10TBで自分だけのストレージが手に入りますよ。プランを組み合わせることで、最大で17.5TBまで拡張もできます。

繰り返しますがpCloudの買い切りプランの期限は、99年または購入者の命が尽きるまで。

オンラインストレージという、ひとつのサブスクへの課金を止められますし、長く使えば使うほど、相対的にお得になりますね。

よーし、長生き、するぞ！

Image: pCloud

【セール情報】 ＜セール価格＞ ・1TB 個人プラン + 無料 pCloud Encryption：199ドル（70%オフ） ・2TB 個人プラン + 無料 pCloud Encryption：279ドル（66%オフ） ・10TB 個人プラン + 無料 pCloud Encryption：799ドル（62%オフ） ＜セール期間＞ 10月8日（月）まで

Source: pCloud