『有吉クイズ』テレ朝アナが“涙腺”崩壊の事態 人気企画での異例展開に有吉弘行も驚き「初めてだよ…」
テレビ朝日系バラエティー『有吉クイズ』（毎週日曜 深0：25）が29日に放送され、進行役の野村真季アナウンサー（49）が人気企画で涙する事態となった。
この日はお笑いコンビ・エバース（佐々木隆史・町田和樹）らをゲストに迎え、人気企画「動いていないLINEグループを既読にできるかクイズ」を放送した。その中で、宮城県の強豪校で野球部主将を務めていた過去がある佐々木は、高校時代の同級生で構成されるLINEグループ内で企画を展開した。
高校時代最後の大会で自分のミスにより敗退が決まってしまったというトラウマを抱える佐々木は、そうした過去を同級生たちがどう感じているかをLINE上で確認することに。しかし、同級生たちは敗退の原因を誰一人として佐々木のせいにすることはなく、それぞれが敗退について反省するという展開となった。これに佐々木は「ちょっと感動して…」とまさかの号泣となった。
この涙に感化されたのか、普段は冷静に企画を進行する野村アナも涙。有吉弘行も「野村さんが泣くなんて初めてだよ…」と驚いた様子を見せると、野村アナは「すみません…グッときちゃって」と語り、何度も涙をぬぐった。
