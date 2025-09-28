愛に包まれた最期…大切な人たちに囲まれながら、妹は人生を全うした｜卵巣がんと私【ママリ】

このお話は、作者・つきママ(@tsukimama34)さんが、フォロワーさんの実体験をもとに描いた作品です。主人公・苗さんが卵巣がんと診断され、家族と共に向き合っていく日々を、前半は苗さん視点、後半は兄の視点から描いています。『卵巣がんと私』最終話をごらんください。

卵巣がんと診断され、抗がん剤治療を受けていた苗さん。はじめは順調だったものの、今度は十二指腸にもがんが見つかり、治療が難しくなります。その後、緩和治療に切り替えて…。

苗さんのお葬式の日がやってきました。

別れの言葉を、各々苗さんにかけます。

そして、苗さんは旅立ちました。

苗さんは、卵巣がん発覚から新たながんが見つかったあとも治療を続け、生きることをあきらめようとはしませんでした。心が折れかけたときは周りの人たちが助けてくれましたが、それは苗さんがいつも周りに優しさを与えていたからです。



最後は本人の希望通り、家族や大切な人たちと過ごした苗さん。そんな彼女をそばで支え続けた家族もまた、つらかったと思います。最後まで生き抜いた苗さんの姿を通して、命の大切さや日々への感謝を思い出させてくれた作品です。

