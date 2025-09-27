merry jenny×ミッフィー♡70周年記念コラボで登場する限定アイテム

1955年にオランダで誕生したミッフィーが、2025年で70周年を迎えます。今年は特別なアニバーサリーイヤーを記念し、merry jennyとの限定コラボアイテムが予約販売スタート♡ふわふわのぬいぐるみモチーフや心をくすぐるデザインがいっぱい。スウェットからバッグ、小物まで幅広く揃い、ミッフィー好きには見逃せないラインアップです。

もこもこ感が可愛い♡記念スウェット

ナインチェを大きくあしらった「もこもこナインチェスウェット」は、ふわふわ素材で癒やし度抜群。

カラーはグレーとブラックの2色、フリーサイズで展開。価格は9,350円（税込）です。毎日のコーデに取り入れるだけで、気分までほっこりする特別な一枚です♪

バッグコレクションでお出かけも楽しく

「もこもこナインチェfamily bag」（8,800円・アイボリー/ブラック・フリー）はナインチェと家族の顔が並んだキュートなデザイン♡

「もこもこナインチェミニトート」（7,150円・アイボリー/ブラック・フリー）は日常使いに便利なサイズ感。

さらに、「もこもこナインチェbag」（9,350円・オフホワイト・フリー）はぬいぐるみのように抱きしめたくなる可愛さで、ショルダーにもハンドにも使える2WAY仕様です。

小物まで揃う♡スマホグリップ

「もこもこナインチェスマホグリップ」は、ふわもこのナインチェをそのまま手元に♡

価格は3,850円（税込）、カラーはオフホワイト・フリーサイズ。スマホに付ければ、どこへでもミッフィーと一緒にお出かけ気分が楽しめます。

merry jennyとミッフィーの70周年記念コラボは、愛らしさと遊び心を兼ね備えたスペシャルなラインアップ。

スウェットやバッグ、小物まで幅広く展開され、日常にやさしい癒やしを添えてくれます。

2025年9月24日(水)からRUNWAY channelやZOZOTOWNで予約販売開始。この特別な機会に、あなたも大好きなミッフィーと過ごすとっておきの毎日を手に入れてみませんか？