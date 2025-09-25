『エヴァンゲリオン』シリーズの制作資料などをこれまでにない規模で展示する、30周年記念展『ALL OF EVANGELION』のメディア向け事前説明会が24日行われ、株式会社カラーとアニメ特撮アーカイブ機構の担当者が出席。展覧会開催までの裏側や、作品の魅力について語りました。

『エヴァンゲリオン』は、「14歳の少年少女」が巨大な人造兵器に乗り、未知の敵性体である使徒と戦うアニメーション作品です。1995年10月にTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』の放送が始まり、1997年には劇場版『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 シト新生』、TVアニメとは異なる結末を完全新作映像で作り上げた『新世紀エヴァンゲリオン劇場版 Air /まごころを、君に』の2作が公開され話題となりました。

2000年代からTVシリーズを再構成した劇場作品『ヱヴァンゲリヲン新劇場版』シリーズの製作がスタート。総監督の庵野秀明さんは2006年に「株式会社カラー」と制作スタジオの「スタジオカラー」を設立しました。全4部作の『新劇場版』シリーズは、『：序』(2007年)、『：破』(2009年)、『：Ｑ』(2012年)、そして、2021年3月8日、完結編『シン・エヴァンゲリオン劇場版』が公開。観客動員673万人、興行収入102.8億円を超えるヒット作となりました。

■公開される予定の膨大な資料

今回行われる展示は序章から4章までの5部構成となっています。序章ではTVアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』設定資料が約200点、1章ではそのTVアニメ版のセル画が約270点、2章ではTVアニメ版の画コンテ、映像、音源を展示予定。3章からは『新劇場版』シリーズ、『：序』、『：破』、『：Ｑ』から原画・レイアウトなどが200点、4章では「シン･エヴァ」の原画・レイアウトが約90点が展示予定となっています。

■担当者が貴重な資料について語る

展示会の見所の一つは手書きセル画の最多公開です。1995年当時のアニメーション制作は、「セル」と呼ばれる透明なシートに、手書きの絵を転写し、絵の具で彩色したものを背景と合わせてフィルムに撮影して制作するという手法でした。

2013年から全国を巡回していた『エヴァンゲリオン展』ではセル画19点を展示していましたが、今回はその数を大幅に増やして約270点を公開する予定で、9割以上が初公開のものとなります。

当時のセル画を保管、管理するアニメ特撮アーカイブ機構の辻壮一さんは「新世紀エヴァンゲリオンはかなり資料がまとまって残っていて、企画の上流からセル画、背景といったものまで相当量がほぼほぼ残っているといっても過言ではない。今回1万点ぐらいあるんですけども、これの中から選び出したよりすぐりを用意しております」と語りました。

またTVアニメから新劇場版にかけてアナログでの制作だけでなく、デジタル化も進んだといいます。新劇場版『：Ｑ』で描かれた「戦艦AAAヴンダー」は3DCGを用いて描かれ、「シン･エヴァ」ではアナログ、デジタル、そして実写映画の多岐にわたる方法を用いて描かれたとのこと。

■30年もの間、多くの人に愛されてきたワケ

エヴァの魅力について、株式会社カラーの濱岡清吾さんは「本当に様々だとは思うが、僕がやっぱり共通して思うのは普遍性だろうなとは思いました。物語の14歳というのを軸にした、誰もが通る14歳。そのときに閉じ込められた気持ちみたいな、その青春時代、非常に青いというか、生きてきた少年少女時代に触れあった作品として非常にシンクロ率の高さというか。その辺が長く愛される秘けつだったのかなと思う」と語りました。

30周年記念展『ALL OF EVANGELION』は、11月14日から2026年1月12日まで、六本木ヒルズ森タワーで開催。展覧会に関する新しい情報は順次発表される予定です。