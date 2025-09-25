「ギャル曽根さん！？」よく見ると、なんだか違う…。その姿にフォロワーは笑った。

お笑いトリオ「森三中」のスタッフによるインスタグラムが２５日までに更新され、「『有吉の壁』箱根ＳＰ "箱根の名所ＰＲ選手権"ご視聴いただいた皆さまありがとうございました」と投稿。「地元タレント乗子さん！？になりきり、デカ盛りそばに挑戦させていただきました！！中継の合間も黙々とそばを食べ続ける乗子さんでした。撮影にご協力いただいた『飛梅』さんありがとうございました」とつづり、大盛りのそばに食らいつく“ギャル曽根”の姿も披露した。

「＃有吉の壁 ＃ギャル曽根さん！？ ＃森三中 ＃黒沢かずこ」とハッシュタグで正体を明かした。フォロワーは「ギャル曽根さんかと思ったら黒沢さん！」「そっくり！」「黒沢さんの真骨頂ですね」「疑わなかったよ！そっくり過ぎ。２度見」「ギャル曽根かと思ったー」「びっくり！似てるー」「ドラクエのモンスターみたいな姿ですけど」「食べっぷりも表情もそっくりでした」と笑った。

ネット上でも「森三中黒沢さんが本当にギャル曽根に似てる」「本人かと思った」「完成度高いな」「黒沢すっぴんのギャル曽根まじ笑った」「にしても黒沢のギャル曽根物真似、似てるｗｗ」と多くの反響が集まった。