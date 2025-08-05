8月4日放送の『しゃべくり007』（日本テレビ系）に、芸人のいとうあさこがゲスト出演。そこで明かした『進め！電波少年』（同）のエピソードが話題となっている。いとうは25年前、30歳のときに『電波少年』の「15少女漂流記」に出演。15人の若い女性がタイの無人島に送り込まれ、自力で脱出するという過酷な企画だった。まだ芸人としてブレイク前だったいとうは、人気番組からのオファーに「もしかして、これで売れるのかと