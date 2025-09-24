甘辛味の「こんにゃく串」がトリ皮に変身？ 焼き鳥みたいなこんにゃくのアレンジレシピに挑戦してみた

今回紹介したいのは、ニコニコ動画に投稿された『【1食100円以下】甘辛こんにゃく串が止まらない！（嫌がる娘に無理やり弁当を持たせてみた息子編）』というひでごんすさんの動画です。

投稿者メッセージ（動画説明文より）

参考レシピ：↓作る際はkaede cookingさんの本家レシピでお願いします！！↓

https://www.youtube.com/watch?v=mdO3A5Rm9K8&list=WL&index=59

投稿者のひでごんすさんが、「甘辛こんにゃく串 ほぼ焼き鳥」に挑戦します。まずは板コンニャクを薄くカットしました。

カットしたコンニャクを蛇腹状に串へ通していきます。通し終わったら冷凍庫へ。凍らせることで食感を変えるそうです。

片栗粉を軽くまぶしたコンニャク串をフライパンで加熱。味付けは酒と醤油とみりんと砂糖。甘辛や照り焼きの定番調味料でいいとのこと。

水気が無くなったらOK。お好みで一味を加えてもいいそうです。

完成した甘辛コンニャクはご家族のお弁当の1品になりました。

お弁当の感想を娘さんに聞いてみたところ、「コンニャクが美味しかった」の返事が。ご家族の「美味しい」を引き出せたので成功です。「ビクトリー！」のコメントが集まります。

ひでごんすさんは続きで厚焼き玉子や牛とじ丼（西日本では他人丼、関東では開化丼とも）を作ったり、馬肉での青椒肉絲作りの様子を紹介しています。彩り豊かなお弁当に興味を持たれた方はどうぞ動画をご視聴ください。ちょっとしたトリビアを含んだ会話形式でのお弁当作りの風景が楽しいです。

