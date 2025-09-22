¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬Ë½¤¯¡ªÊ¿¶Ñ¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤³Êº¹¤ÎÎØ³Ô¡ØÆüËÜ¤Ï·Êµ¤²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡© ÄÂ¶âÄäÂÚ¤ÈÉÔ°ÂÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê¡ÈË¤«¤µ¡È¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù
YouTubeÆ°²è¡ØÆüËÜ¤Ï·Êµ¤²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼¼Â´¶¤Ç¤¤Ê¤¤¡© ÄÂ¶âÄäÂÚ¤ÈÉÔ°ÂÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê¡ÈË¤«¤µ¡È¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù¤Ç¡¢¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥ーº´Ìî»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤Ï¹¥·Êµ¤¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ÖË¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡×ÍýÍ³¤ò3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ°Íý¤·¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£
º´Ìî»á¤Ï¡¢Åý·×¾å¤Î²óÉü´¶¤ÈÀ¸³è¼Â´¶¤ÎÐªÎ¥¤¬Âç¤¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¸°¤Ï¡¢①Ê¬ÇÛ¤È¹½Â¤¡¢②¿´Íý¤È¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¡¢③À©ÅÙ¤È¾ðÊó´Ä¶¤Î3ÁØ¤Ç¤¢¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡¢À®Ä¹¤Î²Ì¼Â¤¬°ìÉô¤ËÊÐ¤ê¡¢¡ÖÄÂ¶â¤ÎÃæ±ûÃÍ¡×¤ä¸ÛÍÑ¤Î¼Á¤¬¿¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤È¡¢²È·×¤Î²á½èÊ¬½êÆÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ÂèÆó¤Ë¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ¤ä¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤Î¥Èー¥ó¤¬²È·×¿´Íý¤òÎä¤ä¤·¡¢Í½ËÉÅªÃùÃß¤¬¿Ê¤à¡£¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈÍýÏÀ¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢Â»¼º²óÈò»Ö¸þ¤¬¾ÃÈñ¤ÎÀèÁ÷¤ê¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤À¡£Âè»°¤Ë¡¢ÀÇ¤äÇ¯¶â¡¢µ¬À©¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È¡¢²È·×¤â´ë¶È¤âÄ¹´üÈ½ÃÇ¤ò¤¿¤á¤é¤¦¡£
¤Ç¤Ï²¿¤ò¸«¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡£º´Ìî»á¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²á½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÃæ±ûÃÍ¡×¤ÎÄê´üÅª¤Ê¸øÉ½¡¢²ÈÄÂ¡¦¶µ°é¡¦²ð¸î¤Ê¤ÉÉ¬¿Ü¥³¥¹¥È¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄêÀ¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Î³È½¼¤òµó¤²¤ë¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç²á½èÊ¬½êÆÀ¤¬Äã°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¹½Â¤¤¬Á´ÂÎ¤ÎÂÎ´¶¤ò²¡¤·²¼¤²¤ëÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¥Çー¥¿¤ÎÆ©ÌÀ²½¤òµá¤á¤¿¡£
Áí¤¸¤Æ¡¢¿ôÃÍ¤ÈÂÎ´¶¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏÊ¬ÇÛ¡¦¿´Íý¡¦À©ÅÙ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ø²Ì¤ÎÎ®¤ì¤È³¤³°¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤¬´Ê·é¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢²È·×¤Î¼ê¼è¤ê´¶¤È·Êµ¤¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
¥Þ¥¤¥¡¼º´Ìî¤Ç¤¹·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¡¦Åê»ñ¡¦·Ð±Ä¡¦ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥º¥Ð¥º¥ÐÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡Á2021Ç¯¤è¤êºÇ¿·¤Î³Ø½ÑÍýÏÀ¡¢·Ð±Ä³Ø¡¢·ÐºÑ³Ø¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¡Ö¥Þ¥¤¥¡¼¤ÎÈóÆ»ÆÁ¤Ê¼Ò²ñ³Ø¡×¤ò³«»Ï¸½ºß¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à´Ø·¸¼Ô¡¦·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È¡¦³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤â±¿±Ä