¤³¤Îµ­»ö¤Ï°Ê²¼¤ÎÆ°²è¤ò´ð¤Ë¡¢Æ°²èÅê¹Æ¼Ô¤Î¾µÂú¤òÆÀ¤¿¾å¤Ç¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤¬¼¹É®¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹

YouTubeÆ°²è¡ØÆüËÜ¤Ï·Êµ¤²óÉü¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¤Ê¤¼¼Â´¶¤Ç¤­¤Ê¤¤¡© ÄÂ¶âÄäÂÚ¤ÈÉÔ°ÂÍ×°ø¤¬½Å¤Ê¤ê¡ÈË­¤«¤µ¡È¤¬±ó¤Î¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡Ù¤Ç¡¢¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬ÅÐ¾ì¡£¡Öº£¡¢ÆüËÜ¤Ï¹¥·Êµ¤¤À¤È´¶¤¸¤ë¤«¡×¤È¤¤¤¦Ìä¤¤¤òµ¯ÅÀ¤Ë¡¢ÆüËÜ¤Ç¡ÖË­¤«¤µ¤ò´¶¤¸¤Ë¤¯¤¤¡×ÍýÍ³¤ò3¤Ä¤Î´ÑÅÀ¤«¤éÀ°Íý¤·¤Æ²òÀâ¤·¤¿¡£

º´Ìî»á¤Ï¡¢Åý·×¾å¤Î²óÉü´¶¤ÈÀ¸³è¼Â´¶¤ÎÐªÎ¥¤¬Âç¤­¤¤¤È»ØÅ¦¤¹¤ë¡£¸°¤Ï¡¢①Ê¬ÇÛ¤È¹½Â¤¡¢②¿´Íý¤È¹ÔÆ°·ÐºÑ³Ø¡¢③À©ÅÙ¤È¾ðÊó´Ä¶­¤Î3ÁØ¤Ç¤¢¤ë¡£Âè°ì¤Ë¡¢À®Ä¹¤Î²Ì¼Â¤¬°ìÉô¤ËÊÐ¤ê¡¢¡ÖÄÂ¶â¤ÎÃæ±ûÃÍ¡×¤ä¸ÛÍÑ¤Î¼Á¤¬¿­¤Ó¤Ë¤¯¤¤¤È¡¢²È·×¤Î²á½èÊ¬½êÆÀ¤Ë·ë¤Ó¤Ä¤«¤Ê¤¤¡£ÂèÆó¤Ë¡¢ÉÔ³Î¼ÂÀ­¤ä¥á¥Ç¥£¥¢ÊóÆ»¤Î¥Èー¥ó¤¬²È·×¿´Íý¤òÎä¤ä¤·¡¢Í½ËÉÅªÃùÃß¤¬¿Ê¤à¡£¥×¥í¥¹¥Ú¥¯¥ÈÍýÏÀ¤Ë¾È¤é¤»¤Ð¡¢Â»¼º²óÈò»Ö¸þ¤¬¾ÃÈñ¤ÎÀèÁ÷¤ê¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¤Î¤Ï¼«Á³¤À¡£Âè»°¤Ë¡¢ÀÇ¤äÇ¯¶â¡¢µ¬À©¤Î¸«ÄÌ¤·¤¬ÉÔÆ©ÌÀ¤À¤È¡¢²È·×¤â´ë¶È¤âÄ¹´üÈ½ÃÇ¤ò¤¿¤á¤é¤¦¡£

¤Ç¤Ï²¿¤ò¸«¤ì¤Ð¤è¤¤¤«¡£º´Ìî»á¤Ï¡¢Ê¿¶Ñ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡Ö²á½èÊ¬½êÆÀ¤ÎÃæ±ûÃÍ¡×¤ÎÄê´üÅª¤Ê¸øÉ½¡¢²ÈÄÂ¡¦¶µ°é¡¦²ð¸î¤Ê¤ÉÉ¬¿Ü¥³¥¹¥È¤Î¥íー¥É¥Þ¥Ã¥×¡¢¸ÛÍÑ¤Î°ÂÄêÀ­¤ò¼¨¤¹»ØÉ¸¤Î³È½¼¤òµó¤²¤ë¡£ÅÔ»ÔÉô¤Ç²á½èÊ¬½êÆÀ¤¬Äã°Ì¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¹½Â¤¤¬Á´ÂÎ¤ÎÂÎ´¶¤ò²¡¤·²¼¤²¤ëÅÀ¤Ë¤â¿¨¤ì¡¢¥Çー¥¿¤ÎÆ©ÌÀ²½¤òµá¤á¤¿¡£

Áí¤¸¤Æ¡¢¿ôÃÍ¤ÈÂÎ´¶¤Î¥®¥ã¥Ã¥×¤ÏÊ¬ÇÛ¡¦¿´Íý¡¦À©ÅÙ¤¬½Å¤Ê¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤ë¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢¤½¤Î°ø²Ì¤ÎÎ®¤ì¤È³¤³°¤Î¥Ù¥¹¥È¥×¥é¥¯¥Æ¥£¥¹¤¬´Ê·é¤ËÀ°Íý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ËÜÊÔ¤Ï¡¢²È·×¤Î¼ê¼è¤ê´¶¤È·Êµ¤¤Î´Ø·¸¤ò¹Í¤¨¤¿¤¤¿Í¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ­ÍÑ¤Ê»Ø¿Ë¤È¤Ê¤ë¤Ï¤º¤À¡£

YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ

00:00

ÌäÂêÄóµ¯?·Êµ¤²óÉü¤È¼Â´¶¤ÎÐªÎ¥¤Ï¤Ê¤¼µ¯¤³¤ë¤«
03:35

²áµî¤Î¹¥¶·´ü¤ÈÄÂ¶â¤Î¿­¤Ó?¡ÖÊ¿¶Ñ¡×¤È¡ÖÃæ±ûÃÍ¡×¤Î¥º¥ì
07:36

ÉÔ³Î¼ÂÀ­¡¦¥á¥Ç¥£¥¢¤È²È·×¿´Íý?Í½ËÉÅªÃùÃß¤Î¥á¥«¥Ë¥º¥à
10:30

À©ÅÙ¤Î¸«ÄÌ¤·¤È»ØÉ¸À°È÷?¼ê¼è¤ê¡¦À¸³è¥³¥¹¥È¡¦¸ÛÍÑ¤Î¼Á

´ØÏ¢µ­»ö

¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬ÆÍ¤­¤Ä¤±¤ë¡ª¡Ø¡ÚÄ¶ºÇ¿·¡ÛÌö¿ÊÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¡£º£¸å¤Î³ô²Á¤òº¸±¦¤¹¤ë5¤Ä¤Î¸«¤ë¤Ù¤­¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡Ù¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬º¸±¦¤¹¤ë¼ûµë¤Î¸½¼Â

¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬ÆÍ¤­¤Ä¤±¤ë¡ª¡Ø¡ÚÄ¶ºÇ¿·¡ÛÌö¿ÊÂ³¤±¤ëÆüËÜ¤ÎÈ¾Æ³ÂÎ´ë¶È¡£º£¸å¤Î³ô²Á¤òº¸±¦¤¹¤ë5¤Ä¤Î¸«¤ë¤Ù¤­¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò²òÀâ¡Ù¥Çー¥¿¥»¥ó¥¿ー¤¬º¸±¦¤¹¤ë¼ûµë¤Î¸½¼Â

 ¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬Ë½Ïª¡ª¡Ø¹ó¤¹¤®¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¹ñÌ±¤òñÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡ÙÌ¾ÌÜGDP¤Ë±£¤ì¤¿ÀÇ¼ýÁý¤Î¤«¤é¤¯¤ê

¼Â¶È²È¡¦¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬Ë½Ïª¡ª¡Ø¹ó¤¹¤®¤ë¡£ÆüËÜ¤ÎÀ¯¼£²È¤¬¹ñÌ±¤òñÙ¤·¤Æ¤¤¤ë¼ÂÂÖ¤ËÇ÷¤ë¡ÙÌ¾ÌÜGDP¤Ë±£¤ì¤¿ÀÇ¼ýÁý¤Î¤«¤é¤¯¤ê

 ¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬ÏÀÇË¡ªÎò»Ë¤¬¼¨¤¹»þ´ÖÀï½Ñ¤ÎºÆÍè¡ØÃæ¹ñ¤Î¡ÈÄÀÌÛ³°¸ò¡É¤¬¶²¤í¤·¤¤·ë²Ì¤òÀ¸¤à¡Äµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤â´í¸±¡Ù

¼Â¶È²È¤Î¥Þ¥¤¥­ーº´Ìî»á¤¬ÏÀÇË¡ªÎò»Ë¤¬¼¨¤¹»þ´ÖÀï½Ñ¤ÎºÆÍè¡ØÃæ¹ñ¤Î¡ÈÄÀÌÛ³°¸ò¡É¤¬¶²¤í¤·¤¤·ë²Ì¤òÀ¸¤à¡Äµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤ÈÆüËÜ¤â´í¸±¡Ù
¤â¤Ã¤È¸«¤ë

´ØÏ¢Æ°²è¡Ê³°Éô¥ê¥ó¥¯¡Ë

¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó

¥Þ¥¤¥­¡¼¤ÎÈóÆ»ÆÁ¤Ê¼Ò²ñ³Ø_icon

¥Þ¥¤¥­¡¼¤ÎÈóÆ»ÆÁ¤Ê¼Ò²ñ³Ø

YouTube ¥Á¥ã¥ó¥Í¥ëÅÐÏ¿¼Ô¿ô 6.98Ëü¿Í 1526 ËÜ¤ÎÆ°²è
¥Þ¥¤¥­¡¼º´Ìî¤Ç¤¹·ÐºÑ¡¦¶âÍ»¡¦Åê»ñ¡¦·Ð±Ä¡¦ºÇ¿·¤Î¸¦µæ¤ä¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ê¤ÉÍÍ¡¹¤Ê¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¥º¥Ð¥º¥ÐÀÚ¤ê¹þ¤ó¤ÇÏÃ¤·¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡Á2021Ç¯¤è¤êºÇ¿·¤Î³Ø½ÑÍýÏÀ¡¢·Ð±Ä³Ø¡¢·ÐºÑ³Ø¡¢¼Ò²ñ³Ø¤ò¾Ò²ð¤¹¤ëYouTube¡Ö¥Þ¥¤¥­¡¼¤ÎÈóÆ»ÆÁ¤Ê¼Ò²ñ³Ø¡×¤ò³«»Ï¸½ºß¤Ï¥¢¥«¥Ç¥ß¥º¥à´Ø·¸¼Ô¡¦·Ð±Ä¼Ô¡¦Åê»ñ²È¡¦³ØÀ¸¤¬»²²Ã¤¹¤ë¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¥¯¡¼¥ë¤â±¿±Ä
youtube.com/channel/UCgXl5H1V4Fq4q0_gJYXR3bw YouTube