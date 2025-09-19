新宿で「クロミ20周年を祝うテーマカフェ」開催決定！ コンセプトは“憧れのギャルモデル”
サンリオ人気キャラクターのクロミ20周年を祝うテーマカフェ「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」が、10月9日（木）〜11月30日（日）の期間、東京・新宿にある「BOX cafe＆space ルミネエスト新宿店」で開催される。
【写真】一緒にお祝いできる誕生日ケーキも！ キュートなカフェメニュー一覧
■ギャルかわいい空間を演出
今回開催される「KUROMI 20th ANNIVERSARY CAFE」は、“憧れのギャルモデル”をコンセプトに、Y2Kをイメージしたイマドキファッションに身を包んだクロミと、ムラサキ×ピンクでギャルかわいい空間を演出した期間限定のテーマカフェ。
カフェには、キービジュアルのクロミをごはんで表現したミートボールプレート「KUROMI HAPPY DAYS プレート」や、ピンクの紅芯大根がインパクト大な「GALカワMAX☆カレー」など、究極の胸キュンフォトジェニックなメニューが並ぶ。
また、ミルクプリンやブドウゼリーが入ったクロミカラーの見た目もかわいい「クロミ▼パフェ」や、クロミの誕生日がお祝いできる豪華なケーキ「うちらクロミ推し▽ハピバグラスケーキ」といった映えスイーツに加え、各種ドリンクもそろう。
さらに、描き下ろしアートを使用したカフェ利用特典や、スーベニア＆オリジナルグッズも用意。グッズには「アクリルキーホルダー」や「サテン巾着」、「エコバッグ」、「ボールチェーン付きマスコット」など、キュートなアイテムが展開される。
なお、本テーマカフェは東京・新宿会場のほか3ヵ所の会場で開催。10月14日（木）〜11月9日（日）の期間は宮城・仙台、11月8日（土）〜12月7日（日）の期間は愛知・名古屋、11月20日（木）〜12月21日（日）の期間は大阪・天王寺で実施される。
※▼と▽はハートが正式表記
